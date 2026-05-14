Sénégal : ouverture à Dakar du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique

La 23 e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) s'est ouverte mardi 12 mai à Dakar, sur fond d'appels à une trajectoire énergétique africaine adaptée aux réalités du continent.

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Photo : SIEPA/CVN

À l'ouverture de cette rencontre de deux jours, le secrétaire général du ministère sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, a appelé l'Afrique à définir, "avec lucidité et responsabilité", sa propre trajectoire énergétique, face aux tensions sur les marchés mondiaux, aux exigences de compétitivité et aux impératifs de la transition énergétique.

Selon lui, l'Afrique reste confrontée à un déficit d'accès à l'énergie pour une partie de sa population, alors même qu'elle dispose d'un fort potentiel en ressources fossiles, renouvelables et minières.

M. Niane a indiqué que le Sénégal entend faire de ses ressources naturelles un levier de transformation structurelle de son économie et d'amélioration durable des conditions de vie des populations.

Il a souligné que le pays mise sur un secteur énergétique capable de soutenir la croissance, de renforcer le tissu industriel national et de favoriser l'émergence d'un secteur privé compétitif.

Il a ajouté que la stratégie énergétique sénégalaise repose sur un bouquet équilibré, dans lequel le gaz naturel doit appuyer une production électrique davantage tournée vers les énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité et la biomasse.

Selon lui, le Sénégal a également engagé des réformes visant à renforcer l'attractivité de son bassin sédimentaire, à améliorer le cadre contractuel du secteur extractif et à promouvoir une meilleure intégration des entreprises nationales dans la chaîne de valeur pétrolière, gazière et énergétique.

Les discussions prévues lors du salon portent notamment sur les contrats extractifs, le financement, le contenu local, l'aval pétrolier et gazier, l'électricité, les énergies renouvelables, la formation et la transition énergétique.

Xinhua/VNA/CVN