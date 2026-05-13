Wall Street recule, minée par la faiblesse de la tech

La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse mardi 12 mai, tirée vers le bas par un passage à vide du secteur technologique et l'absence de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation et des évènements géopolitiques.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 0,71% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,16%. Seul le Dow Jones est parvenu à rester dans le vert (+0,11%).

Les spécialistes des semi-conducteurs, un secteur lié à l'intelligence artificielle (IA) qui a dynamisé le marché ces dernières semaines, ont connu une mauvaise séance. Micron a lâché 3,61%, Intel a chuté de 6,82%, Broadcom a cédé 2,13% et Qualcomm a dévissé de 11,46%.

Ce recul s'explique "sans doute en raison d'un léger mouvement de prise de bénéfices après leur extraordinaire progression depuis la fin mars", a relevé David Morrison, de Trade Nation.

En l'espace d'un mois et demi, le prix de l'action Intel a été multiplié par plus de deux, tout comme celui de Micron. Malgré ces importantes variations, "le marché reste serein", juge Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marchée de Natixis IM.

Les investisseurs ne se sont pas affolés d'une nouvelle hausse des prix du pétrole face à l'impasse diplomatique entre les États-Unis et l'Iran.

Le marché "a été conditionné par l'histoire à considérer le risque géopolitique comme un événement à court terme qui n'a pas vraiment d'impact durable sur la valeur des actifs", assure Dave Grecsek, d'Aspiriant.

Dans le même temps, "il n'est pas surprenant d'observer un léger réajustement face à la contagion de ce risque géopolitique", ajoute l'analyste.

Les investisseurs doivent aussi composer avec un nouveau sursaut de l'inflation américaine (indice CPI), qui a atteint 3,8% sur un an en avril, au plus haut depuis près de trois ans, selon des données officielles publiées mardi 12 mai.

Pour Dave Grecsek, le marché "était bien préparé à faire face à une inflation plus élevée", la flambée des prix de l'énergie n'ayant laissé planer aucun doute sur une telle accélération. Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se tendait encore, évoluant autour de 4,46% vers 20h20 GMT contre 4,41% à la clôture lundi 11 mai.

Ailleurs à la cote, le site de vente sur internet eBay (+2,10% à 110,40 dollars) a été recherché, après que son conseil d'administration a rejeté l'offre d'acquisition non sollicitée de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop (-3,45% à 22,37 dollars), la jugeant ni "crédible" ni "attractive".

Le 4 mai, GameStop avait créé la surprise sur les marchés en proposant de racheter le pionnier des enchères en ligne pour environ 55,5 milliards de dollars. La chaîne de restauration rapide Wendy's (+16,86% à 7,90 dollars) s'est envolée, poussée par des informations du Financial Times selon lesquelles l'entreprise pourrait être retirée de la cote.

AFP/VNA/CVN



