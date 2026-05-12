eBay "refuse" l'offre de rachat de GameStop à près de 56 milliards de dollars

Le conseil d'administration de la plateforme de commerce en ligne américaine eBay a rejeté mardi 12 mai l'offre d'acquisition non sollicitée de GameStop, la jugeant ni "crédible" ni "attractive", selon un communiqué.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le 4 mai, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop avait créé la surprise sur les marchés en proposant de racheter le pionnier des enchères en ligne pour environ 55,5 milliards de dollars.

Cette offre, proposée pour moitié en actions et pour moitié en numéraire, avait rapidement suscité le scepticisme des analystes quant à sa viabilité.

La capitalisation boursière de GameStop pesait en effet à peine plus d'un cinquième de celle d'eBay, obligeant potentiellement l'enseigne de jeux vidéo à envisager une augmentation de capital massive, au risque de diluer fortement la valeur de ses propres actions.

Dans une lettre adressée mardi au directeur général de GameStop Ryan Cohen et retranscrite dans un communiqué, le conseil d'administration d'eBay dit avoir "examiné avec l'aide de ses conseillers indépendants" la "proposition de manière approfondie et a décidé de la refuser".

L'entreprise californienne met en avant plusieurs facteurs pour justifier ce refus, pointant notamment, selon elle, "l'incertitude" entourant la solidité du montage financier de l'opération.

eBay dit également avoir considéré l'impact potentiel qu'aurait cette fusion sur sa rentabilité à long terme, ainsi que "les risques opérationnels" liés à un rapprochement des deux entités.

Le conseil d'administration s'est par ailleurs dit pleinement confiant dans sa capacité à générer de la croissance durable avec son équipe de direction actuelle.

Sur les contrats à terme avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre d'eBay perdait 1,93% après l'annonce de ce refus, quand GameStop reculait de 4,79%.

AFP/VNA/CVN