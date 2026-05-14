La Bourse de Paris termine en légère hausse, le secteur tech à la fête

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse mercredi 13 mai en attendant de nouveaux développements sur le conflit au Moyen-Orient et profitant d'un engouement autour des valeurs de la tech avec la visite de Donald Trump en Chine.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 s'est inscrit en hausse de 0,35%, s'établissant à 8.007,97 points.

Mardi, le panier des 40 principales valeurs parisiennes avait conclu une quatrième journée de baisse d'affilée, perdant 0,95% à 7.979,92 points.

En l'absence de nouveaux développements géopolitiques au Moyen-Orient, "les marchés d'actions sont dans un autre univers, tout est dirigé par les capex (les dépenses d'investissement, NDLR) de l'intelligence artificielle" (IA), a expliqué Célia Levy, directrice des gestions obligataires de Delubac AM.

Donald Trump est arrivé mercredi 13 en Chine pour un sommet avec son homologue Xi Jinping aux lourds enjeux mondiaux, du commerce international au conflit en Iran en passant par Taïwan (Chine).

Le président américain a emmené avec lui un certain nombre de chefs d'entreprise, dont Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX et homme le plus riche de la planète, les patrons d'Apple et Boeing Tim Cook et Kelly Ortberg, et celui du géant américain des puces électroniques Nvidia, Jensen Huang.

"Si de telles personnalités font le déplacement, c'est probablement qu'un accord économique et stratégique est déjà largement ficelé, peut-être même depuis longtemps", a estimé l'analyste Antoine Andreani, chef de la recherche chez XTB France.

"Le marché continue clairement de privilégier le scénario d'un apaisement stratégique et d'un nouvel accord structurant entre les États-Unis et la Chine", a-t-il ajouté.

"Cela déclenche une vague d'optimisme", a également souligné Andrea Tueni, responsable des activités de marché de Saxo Banque.

À la Bourse de Paris, le champion européen des microprocesseurs STMicroelectronics a terminé sur un bond de 9,79% à 52,34 euros et Soitec a grimpé de 7,71% à 155,85 euros.

"Apple et Tesla sont des clients de STMicroelectronics", rappelle M. Tueni. Si la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping "aboutit à une ouverture du marché chinois ce serait une très bonne nouvelle pour l'entreprise".

AFP/VNA/CVN