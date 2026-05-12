La Bourse de Paris évolue en baisse face à l'impasse diplomatique au Moyen-Orient

La Bourse de Paris évolue en petite baisse mardi 12 mai, dans un contexte de prix de l'énergie élevés et d'impasse diplomatique entre Téhéran et Washington, après des déclarations de Donald Trump sur la fragilité du cessez-le-feu au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 10h20 heure de Paris, le CAC 40, indice vedette de la Bourse de Paris, reculait de 0,55% pour s'établir à 8.012,35 points. La veille, l'indice CAC 40 avait perdu 0,69% à 8.056,63 points.

Les deux références mondiales du pétrole évoluent désormais au-dessus des 100 dollars le baril.

"Cela pèse lourdement sur les actions européennes, qui reculent fortement ce matin", souligne Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Les espoirs d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis s'estompent rapidement" après les déclarations du président américain suggérant que le cessez-le-feu "ne tient plus qu'à un fil", poursuit-elle.

Au cours d'un appel téléphonique avec un journaliste de Fox News, Donald Trump a aussi dit lundi 11 mai qu'il envisageait de relancer son opération de protection des navires pour traverser le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février.

La voie diplomatique piétine entre Washington et Téhéran, qui s'envoient via le médiateur pakistanais des propositions pour consolider le cessez-le-feu, sans résultat concluant.

Le luxe se reprend

Le secteur du luxe résistait mardi 12 mai, après son fort décrochage de la veille : Kering prenait 1,13% à 241,20 euros, LVMH gagnait 0,88% à 456 euros et L'Oréal 0,66% à 355,95 euros vers 10h30 heure de Paris.

Lundi 11 mai, le secteur avait fortement baissé en Bourse après la publication d'une note d'analystes de la banque Berenberg soulignant le faible potentiel de croissance du secteur, et ce indépendamment des conséquences du conflit au Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN