Scaf bloqué, Dassault espère réussir avec les Allemands dans le spatial

Aucun " ostracisme " vis-à-vis des Allemands : le Pdg de Dassault Aviation Eric Trappier s'est dit mercredi 13 mai confiant dans la coopération avec le groupe d'outre-rhin OHB pour un avion spatial tout en réitérant ses désaccords avec Airbus concernant le Scaf, programme du futur avion de combat européen.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il n'y a pas d'ostracisme vis-à-vis des Allemands de la part de Dassault. Ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le Scaf, j'espère qu'on arrivera à le faire sur le Vortex", a déclaré Eric Trappier au cours de l'assemblée générale des actionnaires du groupe.

Dassault Aviation a annoncé lundi 11 mai s'être allié avec OHB, acteur allemand du spatial qui monte en puissance, pour construire un avion spatial réutilisable, Vortex-S.

Pour Eric Trappier, la mobilité spatiale est un domaine de "diversification" prometteur pour Dassault Aviation.

"La station spatiale où l'on peut trouver des Chinois, des Russes, des Américains n'est peut-être pas pérenne pour demain et on va voir se multiplier un certain nombre de petites stations orbitales qu'il faudra aller ravitailler, donc il faudra aller envoyer les personnels, ramener les personnels ou du fret", a-t-il fait valoir.

"Je ne suis pas du tout raciste envers les Allemands (...) Nous nous entendons très bien avec la société OHB", a-t-il ajouté.

Concernant le Scaf, qui paraît dans l'impasse malgré la médiation demandée par le président Emmanuel Macron pour réconcilier les industriels, M. Trappier a réaffirmé qu'il ne voulait pas être un "leader minoritaire" et demandait "une évolution de la gouvernance".

Il a mis en avant "l'expérience" de Dassault Aviation dans le développement des avions de combat depuis la Seconde Guerre mondiale qui a conduit le groupe à être désigné comme "leader du projet".

Mais "dans les votes j'ai toujours tort. Je suis un contre deux puisqu'il y a deux Airbus contre un Dassault", a-t-il ajouté alors que Airbus représente dans ce projet l'Allemagne et l'Espagne via sa branche Defense and Space tandis que Dassault œuvre pour le compte de la France.

Lancé en 2017 par Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel, rejoints par l'Espagne deux ans plus tard, le Scaf est un symbole de la coopération en matière de défense et de sécurité entre la France et l'Allemagne, les deux puissances européennes.

AFP/VNA/CVN