Monde : un enfant sur quatre est en situation de "pauvreté alimentaire sévère"

Parmi les risques encourus, des séquelles graves en grandissant, faute d'une alimentation suffisamment nutritive et diversifiée. Siméon Nanama, conseiller nutrition pour l'UNICEF Afrique de l'Ouest et Centrale, évoque les causes et les possibilités d'inverser la tendance.

AFP/VNA/CVN