Vietnam - Canada : de nouvelles perspectives de coopération scientifique

Le partenariat stratégique Vietnam - Canada ouvre de nouvelles possibilités de coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation.

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Photo : VNA/CVN

L’élévation des relations Vietnam - Canada au niveau de partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation, avec plusieurs domaines susceptibles de passer rapidement du potentiel à des programmes et projets concrets.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) après une rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, le Professeur associé Vu Viêt Hung, président de l’Association des experts et scientifiques vietnamiens au Canada (CVSEA - Canadian Vietnamese Scientists & Experts Association), a souligné l’importance accordée par les dirigeants vietnamiens au potentiel intellectuel de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Dans cette perspective, la CVSEA est appelée à devenir un réseau de mise en relation plus solide, jouant le rôle d’"ambassadeur scientifique et technologique" au Canada, tout en accompagnant les jeunes Vietnamiens afin de constituer une relève durable.

Selon Vu Viêt Hung, le partenariat stratégique Vietnam - Canada offre un cadre favorable à cette coopération. Les sciences et technologies en constituent l’un des piliers et peuvent également soutenir des secteurs tels que l’énergie, les transports, le commerce, l’investissement, la culture et l’éducation.

En termes de coopération concrète, Vu Viêt Hung a identifié trois groupes de domaines prioritaires.

Le premier concerne l’énergie, l’environnement et le développement durable. Les atouts du Canada dans le secteur énergétique, conjugués aux besoins du Vietnam en matière de sécurité énergétique, créent des conditions favorables à la coopération dans le développement et le transfert de technologies liées au gaz naturel liquéfié (GNL), à l’hydrogène et aux minerais essentiels.

Le deuxième groupe porte sur les technologies numériques, l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation. L’expertise du Canada en matière de recherche de pointe, associée aux ressources humaines, au marché et à la capacité d’application rapide du Vietnam, pourrait contribuer à résoudre des problématiques d’envergure nationale et aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur production.

Le troisième concerne les technologies à double usage liées à la défense et à la sécurité dans le domaine de l’aérospatiale. Les pistes de coopération comprennent la sécurité de l’espace aérien, les communications dans les zones maritimes et insulaires, les technologies de fabrication d’aéronefs, les satellites en orbite basse et les modèles de simulation pour la formation des pilotes.

Le Professeur associé Vu Viêt Hung a estimé que la mise en œuvre par le Canada de sa Stratégie pour l’Indo-Pacifique et le nouveau cadre de partenariat stratégique créaient une base favorable.

Pour concrétiser les engagements, il a préconisé que le Vietnam adopte une approche plus proactive en matière de mécanismes financiers, facilite la participation des entreprises afin de favoriser la commercialisation des technologies et applique avec souplesse une approche consistant à "poser les problèmes et rechercher les solutions" à partir des besoins réels. Ces mesures pourraient permettre de transformer progressivement le potentiel scientifique et technologique en programmes et projets concrets.

VNA/CVN