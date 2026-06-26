“Happy Vietnam” : une exposition célèbre un Vietnam solidaire et heureux à Quang Ninh

Une exposition de photos et de vidéos intitulée “Happy Vietnam” a ouvert ses portes le 26 juin dans la province de Quang Ninh, à l’occasion du 25 e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne.

>> "Happy Vietnam", un Prix dédié aux droits de l’homme au Vietnam

Organisée conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial, elle se tient jusqu’au 28 juin et constitue l’un des temps forts de la série d’événements, d’expositions et de concours médiatiques consacrés aux droits de l’homme en 2026.

Photo : VNA/CVN

L’exposition réunit 200 œuvres primées ou finalistes, sélectionnées parmi les plus de 40.000 candidatures reçues au cours des trois dernières années. À travers des scènes de la vie quotidienne, elles mettent en lumière les évolutions du Vietnam dans les domaines politique, économique, culturel et social, tout en reflétant l’esprit de solidarité et les moments de bonheur qui caractérisent le Vietnam d’aujourd’hui.

Ngô Thanh Hiên, représentant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que le choix de Quang Ninh, terre de la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et pionnière en matière de réforme administrative, de transformation numérique et de développement touristique, illustre la volonté de placer l’être humain au cœur du développement.

Le succès du concours médiatique sur les droits de l’homme «Happy Vietnam 2025», dont le nombre de participants a plus que doublé depuis 2023, confirme son statut de rendez-vous majeur. Le Vietnam Happy Fest 2025, dont fait partie l’exposition «Happy Vietnam», a été distingué parmi les dix événements marquants de l’année 2025 dans les domaines de la culture, de l’information, des sports et du tourisme.

Au-delà de la mise en valeur des œuvres et des talents artistiques, cette exposition contribue à mieux faire connaître les droits de l’homme et invite chacun à partager l’image d’un Vietnam heureux, solidaire et tourné vers un développement durable.

À cette occasion, la ville de Huê a accueilli le même jour un meeting organisé par l’Union des femmes du Vietnam sur le thème «Toucher l’amour – Bâtir le bonheur». Cette rencontre visait à promouvoir les valeurs de la famille tout en encourageant la responsabilité de chacun dans la construction d’une société solidaire et durable.

Le programme a été ponctué de concours culinaires traditionnels, de spectacles artistiques, de rencontres avec des familles exemplaires et d’actions caritatives, notamment la remise de 150 cadeaux à des orphelins en difficulté, pour un montant total de 180 millions de dôngs.

VNA/CVN