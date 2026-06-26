Quang Tri célèbre le Festival pour la paix 2026 sous le signe de la mémoire et de l’avenir

Placé sous le thème "De la mémoire à l’avenir : Quang Tri pour la paix", le Festival pour la paix 2026 se déroule d’avril à décembre. À travers un vaste programme d’activités commémoratives, culturelles, artistiques, sportives et touristiques, la province centrale de Quang Tri entend promouvoir les valeurs de paix, de réconciliation, de solidarité et de développement durable.

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Photo : VNA/CVN

"Fort du succès de la première édition en 2024, la province de Quang Tri, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, organise cette année un Festival pour la paix d’envergure nationale. Cet événement est conçu dans un esprit solennel, moderne et profondément humaniste, avec un large rayonnement auprès du public. Il vise à réaffirmer la signification et les valeurs de la paix, à honorer l’esprit de solidarité et d’amitié, tout en diffusant le message de paix auprès de la population vietnamienne et des amis internationaux", a déclaré Hoàng Xuân Tân, vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, président du Comité d’organisation du Festival pour la paix 2026, lors de la conférence de presse tenue le 25 juin à Hanoï.

Mémoire, dialogue et solidarité

Le festival est l’occasion de commémorer et d’honorer les héros et les martyrs tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie. Il vise également à promouvoir l’image d’une province de Quang Tri renouvelée, dynamique et riche de son identité culturelle, tout en mettant en valeur son potentiel et ses atouts dans les domaines de la culture et du tourisme. En outre, il crée des opportunités de coopération et d’investissement pour les organisations et les entreprises, contribuant ainsi au développement socio-économique local.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a souligné que ce festival n’est pas seulement un événement culturel, mais qu’il constitue également une contribution concrète du Vietnam aux efforts communs de la communauté internationale visant à promouvoir le dialogue, à renforcer la compréhension mutuelle et à construire un avenir pacifique et durable pour les générations futures. Il s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du Vietnam en matière de développement culturel, notamment l’objectif de faire du pays une destination attractive pour l’organisation d’événements culturels et artistiques d’envergure régionale et internationale. Les activités artistiques, les échanges culturels ainsi que les cérémonies de commémoration et d’hommage prévues dans le cadre du festival contribueront à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de ses valeurs culturelles auprès du public national et international.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, l’organisation du Festival pour la paix à Quang Tri témoigne non seulement de la reconnaissance envers les sacrifices du passé, mais transmet également un message d’espoir pour l’avenir, contribuant ainsi à diffuser les valeurs humanistes et à renforcer la foi en la paix, la solidarité et le développement.

Une année d’événements pour la paix

Selon le Comité d’organisation, les principales activités du Festival pour la paix 2026 comprennent notamment la cérémonie d’ouverture, placée sous le thème "De la mémoire à l’avenir : Quang Tri pour la paix", qui se tiendra le 4 juillet 2026 au site historique national spécial de Hiên Luong - Bên Hai et sera retransmise en direct sur la chaîne VTV1. Il s’agira d’un spectacle artistique de grande envergure, avec une scène installée sur les berges du fleuve et une reconstitution immersive reliant les deux rives de la rivière Bên Hai par le pont historique de Hiên Luong.

Le programme "Allumage de bougies en hommage", organisé à l’occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), se déroulera à 20 heures le 26 juillet dans les cimetières militaires et les mémoriaux dédiés aux héros tombés au combat à travers toute la province de Quang Tri. Il sera suivi d’une cérémonie de lâcher de lanternes flottantes sur la rivière Thach Han. Cette activité vise à exprimer la reconnaissance envers les héros et les martyrs de Quang Tri qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Le Festival de montgolfières se tiendra en novembre 2026 et réunira des pilotes, des équipes de montgolfières et des artisans venus de nombreux pays et territoires. Un grand concert national est prévu en décembre 2026 afin de rassembler les peuples grâce au langage universel de la musique.

En prélude au festival, la province de Quang Tri, en collaboration avec le journal Thanh Niên (La Jeunesse), a organisé la Journée du cyclisme pour la paix, réunissant plus de 500 cyclistes vietnamiens et internationaux. Par ailleurs, la soirée musicale consacrée au compositeur Trinh Công Son, intitulée "Huyền thoại Mẹ" (La Légende de la mère), organisée le 20 juin sur la place Bao Ninh, dans la ville de Dông Hoi, a profondément marqué le public.

Outre ces événements majeurs, le Festival pour la paix 2026 proposera diverses activités annexes, parmi lesquelles le marathon international "Quang Tri Amazing Marathon" (août 2026), une exposition des œuvres du peintre Lê Bá Dang (août 2026) ainsi que les commémorations du centenaire du café Khe Sanh (octobre 2026).

Les informations relatives au festival sont publiées sur le portail d’information électronique de la province de Quang Tri : https://www.quangtri.gov.vn/, ainsi que sur la page Facebook officielle du Festival pour la paix : https://web.facebook.com/lehoivihoabinh.

Quê Anh/CVN