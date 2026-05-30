Saigontourist et Dât Viêt VAC réinventent le tourisme par la culture

Le 18 mai à Hô Chi Minh-Ville, le groupe Saigontourist et la Société par actions Dât Viêt VAC Group Holdings (Dât Viêt VAC) ont signé un accord de coopération stratégique pour la période 2026-2032.

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L’événement marque une nouvelle étape de développement dans la stratégie d’expan-sion de l’écosystème et stimule les modèles de coopération intersectorielle entre l’industrie culturelle, les médias de divertissement et le tourisme au Vietnam ainsi qu’à l’étranger.

Dans un contexte où l’industrie culturelle devient progressivement un nouveau moteur de croissance économique, la signature entre ces deux entreprises leaders du secteur est considérée comme une étape majeure. Elle vise à promouvoir la synergie des ressources stratégiques et à internationaliser pas à pas les valeurs culturelles vietnamiennes, contribuant ainsi à promouvoir l’image du pays et du peuple vietnamien à travers le monde grâce à des produits intégrés de tourisme, de divertissement et de médias.

Vers un nouvel écosystème créatif

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du conseil des membres de Saigontourist, a souligné : “La coopération entre Saigontourist et Dât Viêt VAC ne signifie pas seulement l’expansion des activités commerciales entre les deux entreprises, mais constitue également une étape stratégique dans la création de nouveaux modèles de développement pour le secteur du tourisme lié aux industries culturelles. Nous sommes convaincus que la connexion entre les atouts de Saigontourist en matière d’infrastructures touristiques, de services et de destinations, et la capacité de création de contenu, de technologies médiatiques ainsi que le rayonnement culturel de Dât Viêt VAC renouvellera les expériences touristiques et créera des produits révolutionnaires, contribuant à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre touristique, culturel et de divertissement moderne dans la région”.

De son côté, le représentant de la direction de Dât Viêt VAC a déclaré que la collaboration avec Saigontourist élargirait non seulement la capacité de connexion de l’écosystème de Dât Viêt VAC, mais créerait également une plateforme supplémentaire pour que l’entreprise développe simultanément ses activités B2B (Business-to-Business) et D2C (Direct-to-Consumer). Dât Viêt VAC espère que la synergie entre les contenus, la communauté d’utilisateurs et les infrastructures de services et de tourisme ouvrira de nouveaux modèles de croissance pour les industries culturelles et le tourisme au Vietnam.

Photo : Saigontourist/CVN

Selon le contenu de la coopération, les deux parties ont convenu de développer et de déployer des points de contact par écrans LED, des centres d’exposition, l’organisation d’événements, des spectacles artistiques, des musées d’artistes et le modèle de l’“Espace culturel Hô Chi Minh à l’ère numérique” à Hô Chi Minh-Ville, y compris, mais sans s’y limiter, dans les sites appartenant aux réseaux de Saigontourist et de Dât Viêt VAC.

Espace immersif à l’ère numérique

Les deux parties collaboreront pour développer et exploiter les infrastructures de projection, les contenus et les points de contact des espaces culturels, organiser des festivals, des événements, des spectacles artistiques et des concerts, accompagner la mise en œuvre de grands programmes tels que la Rue florale de la ville à l’occasion du Nouvel An lunaire, tout en coordonnant la communication et la promotion des activités culturelles et touristiques, ainsi que la mise en œuvre des activités commerciales, publicitaires et de parrainage associées.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de donner la priorité à l’utilisation des produits et services de chacune d’elles, sur la base de leur adéquation avec les capacités et les conditions réelles de mise en œuvre, en particulier dans les catégories relevant des projets de coopération. Cette coordination jette les bases de la construction d’une chaîne de valeur interconnectée entre le tourisme, le divertissement, les contenus créatifs et les nouveaux services expérientiels.

La combinaison entre Saigontourist et Dât Viêt VAC devrait former un nouvel écosystème de synergie, où les contenus créatifs, les artistes et la communauté de fans de Dât Viêt VAC s’élargiront pour devenir des expériences touristiques, culturelles et de divertissement à grande échelle, tout en aidant le groupe à développer de nouveaux produits touristiques et à cibler plus efficacement le segment des clients jeunes et dynamiques, dont la tendance de consommation vers l’expérience et le divertissement est de plus en plus forte.

À travers cette coopération, les atouts de Saigontourist en matière d’infrastructures, de capacités opérationnelles et de vaste réseau de services serviront de fondement à Dât Viêt VAC pour étendre ses modèles de divertissement expérientiel, de tourisme de concert, d’économie des fans et ses activités d’exploitation de la propriété intellectuelle multiplateforme.

Photo : Saigontourist/CVN

À l’inverse, la capacité de création de contenu, la connexion communautaire et le rayonnement culturel de Dât Viêt VAC contribueront à renouveler les expériences touristiques et de services, renforçant ainsi l’attractivité des destinations, des établissements de services et des activités du groupe.

Au-delà de la simple coopération commerciale, les deux parties visent à bâtir des expériences de découverte riches en identité, combinant la profondeur de la culture nationale et une approche moderne et créative, contribuant ainsi à diffuser l’histoire du pays et du peuple vietnamien auprès des touristes nationaux et internationaux.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN