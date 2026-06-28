Bouddhisme vietnamien

Les tablettes de bois de la pagode Tram Gian, un héritage exceptionnel

Les tablettes de bois (mộc bản ) de la pagode Tram Gian, située dans la commune d’An Phu, à Hai Phong, ont été officiellement reconnues comme Trésor national. Afin de rendre ce trésor national plus accessible et de mieux intégrer ses ressources culturelles dans la vie contemporaine, la numérisation, la standardisation des données et la mise en réseau avec d’autres sites patrimoniaux sont considérées comme des leviers essentiels.

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Photo : VNA/CVN

La pagode Tram Gian, également connue sous le nom de Vinh Khanh tu, a été fondée sous la dynastie des Ly (1009-1225). Ancien centre bouddhique majeur et berceau de l’école zen Lam Te sous la dynastie des Lê Trung Hung (1533-1789), elle servait de centre de formation pour les bonzes. Cette vocation a favorisé la gravure et l’impression de sutras, d’ouvrages et de codes bouddhiques.

Aujourd’hui, le site conserve 896 tablettes de bois réparties en 26 collections. Réalisées en bois de thi (plaqueminier), réputé pour sa durabilité et sa résistance aux déformations, elles sont remarquablement bien conservées. Il s’agit d’originaux gravés principalement sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), certains remontant à la dynastie des Le (XVIIe-XVIIIe siècles). La plus ancienne tablette date de 1750, sous le règne du roi Lê Canh Hung.

Le fonds comprend principalement des sutras, des codes et des traités bouddhiques largement diffusés, ainsi que des documents rituels propres à la pagode. Outre les textes en caractères chinois (han), il conserve également des tablettes en écriture nôm, témoignant de la diversité linguistique dans la transmission du bouddhisme au Vietnam. Réalisées avec une grande finesse par des artisans des villages de Thanh Liêu et Liêu Trang, certaines planches présentent également des motifs décoratifs bouddhiques d’une grande valeur artistique.

Les tablettes reflètent par ailleurs la coexistence du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme. Elles constituent une source précieuse pour les recherches sur le développement des religions aux XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que sur l’histoire de l’imprimerie et de la gravure sur bois au Vietnam.

Conformément à la résolution N°80 du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, la préservation du patrimoine est désormais étroitement liée aux objectifs de développement durable.

Photo : VNA/CVN

La commune d'An Phu a récemment célébré la reconnaissance de ce Trésor national. Le vice-président du Comité populaire communal, Vu Van Quang, a souligné la fierté et la responsabilité de la localité dans la sauvegarde de ce patrimoine. Des programmes de sensibilisation sont mis en œuvre dans les écoles et sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus large. La pagode prévoit également de rétablir des sessions de formation religieuse, renouant ainsi avec sa vocation historique de centre d’enseignement.

Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent, notamment la nécessité de renforcer les moyens consacrés à la conservation et le manque de personnel qualifié pour accueillir et guider les visiteurs.

Les autorités locales souhaitent bénéficier d’un soutien accru des autorités de la Culture, des Sports et du Tourisme afin d’accélérer la numérisation des archives et de développer des circuits touristiques reliant les principaux sites patrimoniaux de la région.

Grâce à l’implication conjointe des pouvoirs publics et de la communauté, les tablettes de bois de la pagode Tram Gian continueront d’être préservées et mises en valeur, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel national et au développement durable.

VNA/CVN