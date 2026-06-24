Musée des beaux-arts du Vietnam : 60 ans d’histoire et une ambition numérique

Entrant dans une nouvelle phase de développement, le Musée des beaux-arts du Vietnam confirme son rôle de musée national de premier plan dans le domaine des arts visuels.

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Photo : VNA/CVN

Accélérant sa transformation numérique, améliorant la qualité de ses activités et étendant son accès au public, il a marqué cette année charnière par une cérémonie solennelle : la célébration des 60 ans de sa création (24/06/1966 – 24/06/2026).

Au fil de six décennies, le Musée des beaux-arts du Vietnam s’est affirmé comme le musée national de premier plan dans le domaine des beaux-arts. Il incarne aujourd’hui un pôle majeur de conservation, de préservation et de promotion des valeurs typiques des beaux-arts vietnamiens, abritant près de 21.000 objets et œuvres d’art, parmi lesquels neuf Trésors nationaux.

Le 24 juin, à Hanoï, le musée a célébré ses 60 ans de création lors d’une cérémonie solennelle, et a reçu l’Ordre du Travail de troisième classe.

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a participé à l’événement et a remis officiellement l’Ordre du Travail de troisième classe au musée.

S’exprimant lors de l’événement, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a souligné qu’après 60 ans de construction et de développement, le Musée des beaux-arts du Vietnam n’a cessé de grandir. Il est devenu un centre de recherche, de collecte, de conservation, d’exposition et de promotion des beaux-arts de premier plan dans tout le pays.

Promotion des belles valeurs culturelles

"Les beaux-arts, partie importante de la culture vietnamienne, ont toujours accompagné et été étroitement liés à la vie sociale, au destin du pays et de la nation", a-t-elle affirmé. Grâce à l’architecture, à la sculpture, à la décoration traditionnelle, tout comme aux œuvres de peinture et d’art graphique, les beaux-arts ont contribué et continuent de contribuer énormément au développement de la culture. Ils enrichissent les valeurs du vrai, du bien et du beau, façonnent l’humain, et instaurent la vitalité ainsi que l’identité nationale.

Fidèles à la tradition qui place la culture au fondement de la nation, le Parti et l’État ont toujours accordé une attention particulière au domaine culturel. Les résolutions stratégiques du Comité central du PCV, à travers les différentes époques, et notamment la résolution N°80 du Bureau politique et la Résolution N°28 de l’Assemblée nationale sur le développement de la culture vietnamienne, ont ouvert de nouvelles opportunités pour la culture et les arts.

Photo : Thuy Hà/CVN

Construire une culture vietnamienne moderne, riche d’identité nationale dans cette nouvelle phase est une tâche importante pour tout le système politique et l’ensemble de la société. Parmi les acteurs de premier plan, les culturistes, les artistes, les peintres et tous les professionnels du domaine culturel et artistique jouent un rôle essentiel. Les générations de dirigeants, de peintres, ainsi que le collectif de cadres, d’agents et de travailleurs du Musée des beaux-arts du Vietnam ont joué un rôle clé dans la conservation et la promotion des belles valeurs culturelles de la nation.

Créer un musée intelligent

Photo : BTMT/CVN

Reconnaissant les contributions silencieuses et l’engagement de ces générations, la ministre Lâm Thi Phuong Thanh a demandé que, dans le futur, le musée continue d’accélérer la collecte de nouvelles œuvres de valeur, ancrées dans la respiration contemporaine, pour enrichir davantage ses collections. Elle a également souligné la nécessité d’intensifier l’application des technologies, l’innovation et la transformation numérique dans les différents métiers et spécialités, particulièrement dans l’exposition et la promotion de la valeur des œuvres d’art. Il s’agit de construire des bases de données, de numériser les objets et de créer un musée intelligent, convivial et facile d’accès pour le public, surtout pour les jeunes.

En parallèle, le musée doit étendre la coopération internationale, coordonner l’organisation d’expositions et d’échanges artistiques afin de promouvoir plus largement les beaux-arts vietnamiens auprès des institutions internationales, et s’inspirer des précieuses expériences des musées du monde entier pour se développer.

Le Dr Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, a rappelé qu’après 60 ans de construction et de développement, le musée reste profondément conscient de sa responsabilité dans la préservation, la conservation et la promotion des valeurs des beaux-arts nationaux. Il n’a cessé d’innover et d’améliorer la qualité de ses activités spécialisées et professionnelles, contribuant à diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes auprès du grand public national et des visiteurs internationaux.

L’espace d’exposition virtuel

Le musée gère et conserve actuellement près de 21.000 objets et œuvres d’art, parmi lesquels figurent neuf Trésors nationaux. Il continue d’enrichir, de conserver et de promouvoir la valeur de ces collections de beaux-arts emblématiques du Vietnam. Les activités d’exposition, d’éducation et de développement sont repensées dans une direction moderne, plaçant le spectateur au centre de l’expérience. De nombreux espaces d’exposition thématiques ont été modernisés ; les programmes d’éducation artistique, d’expériences créatives et de débats spécialisés attirent un public de plus en plus nombreux.

Photo : VNA/CVN

Le musée est particulièrement précurseur en matière de transformation numérique grâce à l’application de guidage multimédia iMuseum VFA et à l’espace d’exposition virtuel des beaux-arts (VAES), la première plateforme d’exposition virtuelle de beaux-arts au Vietnam. Ces efforts ont permis au musée d’être récompensé à deux reprises par le Prix de la transformation numérique du Vietnam, en 2021 et en 2024.

Les travaux de recherche scientifique, d’édition et de promotion des beaux-arts vietnamiens continuent de donner de nombreux résultats importants, plusieurs ouvrages et expositions ayant été honorés par le Prix national de l’information extérieure et le Prix national du livre.

Dans le cadre de l’événement, les délégations ont coupé le ruban inaugural de l’exposition intitulée "Nouvelles œuvres dans les collections du Musée des beaux-arts du Vietnam (2016–2026)". Présentant 60 œuvres sélectionnées parmi des milliers de pièces récemment acquises, l’exposition offre aux amateurs d’art des créations variées tant par leurs matériaux que par leurs sujets et leurs modes d’expression, reflétant de manière vivante le panorama et le mouvement incessant de la scène des beaux-arts vietnamiens ces dernières années.

Thuy Hà/CVN