Phong Nha - Ke Bàng figure parmi les 11 plus belles destinations du Vietnam

Le parc national de Phong Nha - Ke Bàng figure parmi les 11 plus belles destinations du Vietnam sélectionnées par le magazine britannique The Times pour 2026, confirmant l’attrait international de ce patrimoine naturel mondial et le dynamisme touristique de la province de Quang Tri.

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Le magazine britannique The Times vient de publier sa sélection des 11 plus belles destinations du Vietnam en 2026, parmi lesquelles figure le parc national de Phong Nha - Ke Bàng, dans la province de Quang Tri. Cette distinction, annoncée le 9 septembre par la direction du parc, confirme une nouvelle fois l’attractivité de ce site classé au patrimoine naturel mondial, sur la scène touristique nationale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Aux côtés de Phong Nha - Ke Bàng, la sélection de The Times comprend Huê, Hanoï, le sanctuaire de My Son (Dà Nang), Sa Pa (Lào Cai), Hoàng Su Phi (Tuyên Quang), les chutes de Ban Giôc et la montagne Mat Thân (Cao Bang), la péninsule de Son Trà (Dà Nang), Cat Tiên (Dông Nai), le littoral reliant Quy Nhon à Phan Rang et Côn Dao (Hô Chi Minh-Ville). Ces destinations illustrent la diversité de l’offre touristique vietnamienne, des régions montagneuses aux grottes, en passant par les forêts tropicales, les itinéraires côtiers et les îles.

Selon The Times, Phong Nha - Ke Bàng est réputé pour son vaste et spectaculaire réseau de grottes, qui attire de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Les touristes peuvent notamment explorer la grotte de Phong Nha en bateau, visiter la grotte de Thiên Duong ou opter pour des circuits d’aventure, notamment à la découverte des grottes de Son Doong, Va et En.

Cette sélection parmi les 11 plus belles destinations du Vietnam en 2026 confirme une nouvelle fois la notoriété de Phong Nha - Ke Bàng et l’attractivité touristique de Quang Tri, contribuant ainsi à promouvoir l’image des destinations vietnamiennes auprès du public international.

Photo : VNA/CVN

Selon la direction du parc national de Phong Nha - Ke Bàng, plus de 587.000 visiteurs ont été accueillis au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 14% sur un an. Durant les congés de la Fête nationale du 2 septembre, les différents sites du parc ont enregistré 30.404 visiteurs, en progression de 411% sur un an, pour des recettes totales de près de 6,94 milliards de dôngs.

La reconnaissance accordée par The Times souligne également la valeur universelle exceptionnelle de ce patrimoine mondial et l’attrait des produits touristiques axés sur l’écotourisme, l’exploration et l’aventure dans la localité. Elle encourage le parc à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité des services, préserver et valoriser efficacement les valeurs patrimoniales et contribuer au développement durable du tourisme et de l’économie locale.

Depuis le début de 2026, le tourisme à Quang Tri poursuit sa croissance. La province a accueilli plus de 5,6 millions de visiteurs au premier semestre, soit près de 16% de plus qu’à la même période de 2025, pour des recettes estimées à 6.486 milliards de dôngs. Pour l’ensemble de 2026, elle vise environ 10,5 millions de visiteurs, dont 500.000 étrangers, et quelque 11.000 milliards de dongs de recettes touristiques. Cet objectif doit contribuer à faire du tourisme l’un des quatre piliers du développement économique de la province, en valorisant ses patrimoines naturels, son tourisme historique et culturel, ainsi que ses atouts maritimes, insulaires, écologiques et de villégiature.

VNA/CVN