Ski : Emma Aicher remporte le super-G de Soldeu et se replace pour le globe

L'Allemande Emma Aicher a remporté avec la manière samedi 28 février le super-G de Soldeu en Andorre pour signer sa 5 e victoire en Coupe du monde et se replacer dans la course au globe de la spécialité.

Photo : AFP/VNA/CVN

Double médaillée d'argent en descente et en combiné par équipes (où elle faisait le slalom!) aux Jeux olympiques, la polyvalente Allemande de 22 ans, capable de monter sur les podiums autant en vitesse qu'en slalom, restait sur une grosse frustration en super-G après son abandon à Cortina.

Partie dossard 12 samedi 28 février sous le soleil andorran, Aicher a réussi bien mieux que les autres à garder de la vitesse malgré une piste aux longues parties plates. Elle termine avec 88 centièmes d'avance sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson tandis que la Suissesse Corinne Suter, vainqueure de la descente vendredi, complète le podium (+98/100e).

"Je me sentais plutôt bien, je me suis beaucoup amusée à skier, c'est une course sympa et c'est agréable de voir que le travail paye", a réagi l'Allemande au micro de la FIS. "Je ne pensais pas avoir une telle avance en bas".

Avec cette 5e victoire (9e podium) en Coupe du monde et les 100 points qui vont avec, Aicher se replace dans la course au globe du super-G, toujours dominée par l'Italienne Sofia Goggia malgré sa 6e place samedi.

Il reste encore trois super-G au programme, dont un dimanche à Soldeu, et Goggia a pour le moment 20 points d'avance sur Robinson et 96 d'avance sur Aicher.

Abandon pour Miradoli

"Demain est un nouveau jour et on repart de zéro!", a prévenu Aicher, seule skieuse du circuit à s'aligner sur toutes les courses au programme de la Coupe du monde, en vitesse comme en technique.

"J'aime skier. J'adore le fait qu'un jour je suis là à faire un slalom, et deux jours plus tard je suis ailleurs à faire une descente", avait expliqué en début d'hiver l'Allemande, qui est montée sur son premier podium en Coupe du monde il y a un an tout pile à Kvitfjell (Norvège), avant de décrocher sa première victoire le lendemain.

Photo : AFP/VNA/CVN

La journée a moins souri à la championne olympique de la spécialité Federica Brignone, partie rapidement à la faute et qui termine loin (15e,+2.17).

La Française Romane Miradoli, vice-championne olympique en super-G, est elle aussi passée à côté en ratant une porte en tout début de tracé. Avec cet abandon, la perspective d'une "remontada" jusqu'au globe de la discipline, possible sur le papier, s'éloigne fortement.

Parmi les autres Françaises en lice, Laura Gauché a terminé 9e à 1 sec 59 tandis que Camille Cerutti est 13e à 2 sec 06.

La course a été longuement interrompue après la violente chute de l'Autrichienne Ricarda Haaser, finalement évacuée sur une civière, consciente.

La Coupe du monde féminine de ski alpin se poursuit dimanche 1er mars avec un nouveau super-G à Soldeu.

AFP/VNA/CVN