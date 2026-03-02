NBA : fin de série pour les Spurs de Wembanyama

Après onze succès d'affilée, les San Antonio Spurs d'un bon Victor Wembanyama (25 points) ont fini par tomber sur le parquet des New York Knicks (114-89) dimanche 1 er mars en NBA.

>> NBA : dix à la suite pour les Spurs, malgré un Wembanyama maladroit

>> NBA : le Thunder célèbre le retour de Gilgeous-Alexander et bat les Nuggets en prolongation

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce choc entre le 2e de la conférence Ouest et le 3e à l'Est a tenu ses promesses avec un début de match intense et un Madison Square Garden bruyant dans lequel Wembanyama a bien réagi (25 points, 13 rebonds, 2 passes, 4 contres) après deux rencontres discrètes.

Les Knicks font tomber les Spurs

Les Spurs ont rapidement pris 12 points d'avance dans le sillage du prodige français, mais les locaux ont fini très fort le premier quart-temps et attaqué de la même manière le deuxième pour infliger un terrible 26-2 aux Spurs qui ne s'en sont jamais remis.

San Antonio a été trop maladroit de loin (9 sur 33 à 27,3%) pour répondre à l'énergie déployée par les Knicks, notamment en défense (22 pertes de balle des Texans, dont 7 de Wembanyama).

Jalen Brunson a été solide (24 points) pour les locaux et Mikal Bridges a fait mal (25 points) avec son adresse de loin (5 sur 9).

Le rookie français de New York Mohamed Diawara a été très convaincant en sortie de banc avec 14 points, 4 rebonds et 1 contre.

Les Wolves croquent les Nuggets

Doubles finalistes de la conférence Ouest sortants, les Minnesota Timberwolves ont réussi un joli coup en s'imposant 117 à 108 sur le parquet des Denver Nuggets, malgré un immense Nikola Jokic (35 points, 13 rebonds, 9 passes).

Minnesota a évidemment pu compter sur Anthony Edwards (21 points, 6 passes) pour prendre le large en début de 3e quart-temps.

Rudy Gobert s'est démultiplié avec 7 points, 15 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Inconstants depuis le début de saison, les Wolves (38v-23d) chipent ainsi la 4e place à l'Ouest aux Nuggets (37v-24d) et rappellent leur statut de prétendant au titre à un mois et demi des play-offs.

Détroit reste chaud

Malgré une adresse calamiteuse de loin (4 sur 30 à 13,3%), les Detroit Pistons ont conforté leur statut de leader à l'Est (45v-14d) avec un succès 106-92 à Orlando.

Leur meneur Cade Cunningham a de nouveau brillé avec 29 points, 6 rebonds et 11 passes.

Leader à l'Ouest, le Thunder d'Oklahoma City a dominé Dallas 100-87 avec 30 points du MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Les Lakers s'amusent

Les Los Angeles ont facilement battu les Sacramento Kings 128-104 avec 28 points et 9 passes de Luka Doncic.

LeBron James a ajouté 24 points et 5 passes avec quelques actions spectaculaires, comme ce dunk en haute altitude sur une passe d'Austin Reaves en début de rencontre, montrant des qualités physiques intactes à 41 ans.

Face à eux, l'intérieur français Maxime Raynaud ne s'est pas montré très à l'aise, compilant tout de même 16 points et 13 rebonds.

Harden joue malgré la blessure

Victime d'une fracture du pouce droit en début de semaine, James Harden, qui a décidé de ne pas se faire opérer, a rejoué après deux matches manqués et gagné avec Cleveland 106 à 102 à Brooklyn.

Le meneur All-Star, gaucher, a terminé meilleur marqueur des siens avec 22 points, ajoutant 9 rebonds et 8 passes dans une partie difficile pour les "Cavs".

En face, le meneur français Nolan Traoré s'est encore mis en valeur avec 17 points et 2 passes malgré une certaine maladresse de loin (1 sur 6).

Yabusele retrouve le succès

Les Chicago Bulls, sans victoire en février, ont retrouvé le succès 120 à 97 face aux Milwaukee Bucks avec un triple-double de l'Australien Josh Giddey (20 points, 14 rebonds, 10 passes) et un bon match du capitaine des Bleus Guerschon Yabusele (12 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions).

En face, son compatriote Ousmane Dieng a inscrit 7 points.

Rayan Rupert, qui s'est engagé récemment avec Memphis après avoir été remercié par Portland, a lui réussi son meilleur match de la saison avec 16 points et 6 rebonds pour un succès 125-106 contre Indiana.

AFP/VNA/CVN