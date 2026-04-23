Rugby : Bielle-Biarrey et Jalibert nommés pour le joueur de l’année

L'ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey et l'ouvreur Matthieu Jalibert ont été nommés parmi les cinq finalistes pour être joueur de l'année de la Champions Cup de rugby, dont ils vont disputer les demi-finales, a annoncé le 22 avril l'organisateur de compétition.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Bielle-Biarrey est le co-meilleur marqueur de la saison de la Champions Cup, avec sept essais, autant que son coéquipier Salesi Rayasi et que le Toulonnais Gaël Dréan. Matthieu Jalibert "possède une capacité à déstabiliser les défenses et à créer des espaces qui a été essentielle au succès de son équipe", présente l'EPCR dans un communiqué.

Ils sont en concurrence avec deux joueurs de Bath, l'adversaire de l'UBB en demi-finales le 3 mai : l'ouvreur écossais Finn Russell et le troisième ligne anglais Alfie Barbeary. Le capitaine du Leinster et de l'Irlande Caelan Doris, qui affronte Toulon le 2 mai, est le cinquième finaliste.

Le grand public décide du lauréat par un vote, ouvert jusqu'au jour de la finale de la Champions Cup, le 23 mai. Les trois derniers lauréats sont Français : Damian Penaud (2025), Antoine Dupont (2024) et Grégory Alldritt (2023) à chaque fois sacrés avec leur club.

AFP/VNA/CVN