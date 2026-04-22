Flèche Wallonne : Seixas est-il prêt à faire le Mur ?

Enchaînant les résultats exceptionnels depuis le début de la saison, Paul Seixas s'attaque mercredi 22 avril à la Flèche Wallonne et son terrible Mur de Huy où les principaux favoris seront Français cette année.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Deuxième du Tour de l'Algarve et des Strade Bianche, vainqueur de la Classic Ardèche et du Tour du Pays basque avec trois étapes en prime, le phénomène de Decathlon CMA CGM fait, malgré ses 19 ans, figure d'épouvantail de cette 90e édition où il aura l'occasion de battre de nouveaux records de précocité.

Une victoire et le Lyonnais deviendrait le plus jeune vainqueur - et de loin - de cette vénérable classique belge, un record qui appartient depuis la première édition en 1936 à Philémon De Meersman, âgé alors de 21 ans et 150 jours.

Le plateau est privé des principales superstars et ressemble même à un petit Championnat de France tellement les Bleus débarquent en force.

A commencer par Kévin Vauquelin, deuxième ces deux dernières années, Lenny Martinez, Benoît Cosnefroy et Romain Grégoire, alors que le Danois Mattias Skjelmose essayera de se frayer un chemin au milieu de cette horde tricolore.

Tadej Pogacar, vainqueur sortant, et Remco Evenepoel ont, eux, préféré se préserver pour ce qui sera à la fois l'épilogue et le sommet des Ardennaises, Liège-Bastogne-Liège, où ils retrouveront Seixas pour un match à trois très attendu dimanche.

En attendant, la curiosité est grande de voir comment le jeune Français va s'y prendre dans le mythique Mur de Huy qui, depuis quatre décennies, accueille le dénouement de la Flèche.

Comme c'est le cas depuis 2003 et la dernière victoire d'un échappé, Igor Astarloa, la victoire devrait se jouer lors de la troisième et dernière ascension de cette côte terrible (1,3 km à 9,6%) où les coureurs sont pratiquement à l'arrêt, le visage déchiré par un rictus de souffrance.

"C'est vraiment raide"

"Je m'attendais à ce que ce soit vraiment raide. Et c'est vraiment raide", a déclaré mardi après-midi 21 avril Paul Seixas après avoir découvert le Mur à l'entraînement dans la matinée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au total, sept Français se sont imposés en haut du chemin des Chapelles, le nom officiel de la rue, dont Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Laurent Fignon, Raymond Poulidor et le triple vainqueur Julian Alaphilippe.

Paul Seixas peut-il s'inscrire dans cette lignée ?

Depuis ses débuts chez les pros l'année dernière, le Lyonnais a confirmé qu'il savait tout faire, grimper, rouler fort sur le plat et même lâcher ses adversaires en descente.

Reste à le voir dans un exercice de pur puncheur, réclamant un effort bref mais très brutal, alors qu'il est d'abord formaté pour les longs cols du Tour de France qu'il pourrait découvrir dès cette année.

C'est pourquoi il a refusé mardi l'étiquette de grand favori.

"Je n'ai aucune certitude puisque je ne me suis encore jamais mesuré face à d'autres très bons puncheurs. Je sais que je peux être pas mal. Mais je ne dis pas qu'il faut absolument que je gagne cette course."

Reste que "les attentes sont légitimes", convient son directeur sportif Julien Jurdie qui affiche clairement l'objectif : "gagner la Flèche Wallonne avec Paul Seixas".

Pour cela, il a même accepté de lever le voile sur le plan que Seixas pourrait suivre mercredi 22 avril : attaquer assez tôt dans le Mur, comme Pogacar l'an dernier, qui avait lancé à 450 mètres de la ligne.

"C'est un petit peu l'idée qu'on a. On sait que ce n'est pas le point fort numéro un de Paul Seixas de déboucher à 200 mètres de la ligne."

Le placement, en revanche, n'est "pas un point faible", a ajouté Jurdie, catégorique, louant au contraire "un coureur qui a vraiment une super agressivité au niveau du positionnement et qui est techniquement très fort".

AFP/VNA/CVN







