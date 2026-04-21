Coupe d'Italie : l'Inter Milan rêve du doublé

Bien parti pour remporter son 21 e titre de champion d'Italie, l'Inter Milan peut doubler la mise avec la Coupe d'Italie, à condition de passer l'obstacle Côme en demi-finale retour mardi 21 avril à San Siro (21h00).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec douze points d'avance sur Naples à cinq journées de la fin du championnat, les Nerazzurri sont quasiment assurés d'être sacrés champions d'Italie. Ils peuvent même assurer le scudetto dès le week-end prochain avec un coup de main de la Cremonese si le promu empêche le Napoli de gagner vendredi soir 24 avril.

En attendant, Cristian Chivu et ses joueurs vont affronter l'ambitieux Côme du tout aussi ambitieux Cesc Fabregas pour la quatrième fois cette saison, la troisième en un mois et demi.

Depuis leur nul (0-0) en demi-finale aller de la Coppa Italia début mars, les Milanais sont retournés sur les bords du lac de Côme pour y décrocher une renversante et capitale victoire en championnat (4-3) le 12 avril. Ils abordent donc la demi-finale retour avec un net ascendant pyschologique, d'autant que Côme, qui n'avait jamais atteint jusque là le dernier carré de la Coupe d'Italie, s'est depuis nettement incliné face à Sassuolo (2-0) et a compromis ses chances de qualification pour la Ligue des champions.

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"Côme voudra écrire l'histoire, il faudra être à notre meilleur niveau pour rallier Rome et offrir cette finale à nos supporters", a toutefois prévenu Chivu.

Pour sa première saison aux commandes de l'Inter, le technicien roumain a connu une énorme désillusion en Ligue des champions avec l'élimination de son équipe, finaliste de la C1 en 2025, en barrage d'accession aux huitièmes de finale contre Bodo Glimt, mais peut devenir l'entraîneur du dixième sacre en Coppa Italia (seule la Juventus a fait mieux avec 15 titres) et du troisième doublé nerazzurro Serie A/Coupe d'Italie (après 2005/06 et 2009/10).

L'autre demi-finale oppose mercredi (21h00) à Bergame l'Atalanta à la Lazio Rome, dos à dos après une emballante demi-finale aller (2-2).

Distancée en championnat, la "Dea", vainqueur de l'épreuve une fois (1963), et la Lazio, dont le septième et dernier titre dans la Coppa remonte à 2019 avec une victoire en finale sur... l'Atalanta, peuvent sauver leur saison avec la Coupe d'Italie: elle peut leur offrir un billet pour la très rémunératrice Supercoupe d'Italie et un autre pour la Ligue Europa, assuré dès mercredi en cas de finale contre l'Inter le 13 mai au Stade olympique.

Le programme des demi-finales retour de la Coupe d'Italie (en heures de Paris, GMT+2)

Mardi (21h00) 21 avril :

Inter Milan - Côme

(aller : Côme - Inter Milan 0-0)

Mercredi (21h00) 22 avril :

Atalanta Bergame - Lazio Rome

(aller : Lazio Rome - Atalanta Bergame 2-2)

NB : la finale aura lieu le 13 mai au Stade olympique de Rome

AFP/VNA/CVN