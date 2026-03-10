Six nations : l'Italie privée de Simone Ferrari contre les Gallois

L'Italie sera privée contre le pays de Galles à Cardiff du pilier Simone Ferrari qui s'est blessé lors de la victoire historique contre l'Angleterre (23-18) samedi lors de la 4 e journée du Tournoi des six nations, a annoncé lundi 9 mars la Fédération italienne de rugby (FIR).

Photo : AFP/VNA/CVN

"Sorti à la 51e minute du match Italie-Angleterre, Simone Ferrari souffre d'un traumatisme à la colonne vertébrale et ne sera en conséquence pas disponible pour le match contre le pays de Galles", a indiqué la FIR dans un communiqué.

Aucun joueur n'a pour l'instant été convoqué pour remplacer l'expérimenté pilier du Benetton Trévise (73 sélections).

Après sa victoire contre l'Angleterre, la première de son histoire contre le XV de la Rose en 33 confrontations, l'Italie, vainqueur de l'Écosse lors de la première journée (18-15), peut pour la première fois finir le Tournoi des six nations avec trois succès si elle s'impose face au pays de Galles qui a perdu ses quatre premiers matches.

AFP/VNA/CVN