Résolution N°80 : la culture guide et façonne le développement durable de la nation

Adoptée à un moment charnière du développement national, la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique réaffirme le rôle central de la culture comme fondement, moteur et régulateur du développement durable.

Photo : VNA/CVN

Publiée à la veille du XIVe Congrès national du Parti, cette résolution témoigne d’une volonté politique forte de faire de la culture un fondement solide, une ressource endogène essentielle, un moteur et un régulateur du développement rapide et durable du pays.

L’un des apports majeurs de la Résolution 80 réside dans refonte complète du rôle de la culture. Celle-ci n’est plus seulement considérée comme un objectif ou un socle spirituel de la société, mais aussi comme un véritable "système de régulation" du développement national. La culture est appelée à imprégner tous les piliers de la vie sociale - politique, économie, défense, sécurité et relations extérieures - et à devenir une composante clé du soft power du Vietnam.

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l’influence croissante des réseaux sociaux sur les modes de vie et les valeurs, la Résolution souligne la fonction d’équilibre de la culture entre croissance économique et progrès social, intégration internationale et préservation de l’identité, marché et humanisme, technologie et éthique. Il s’agit d’une approche à la fois profonde et pragmatique, qui reflète la vision à long terme du Parti.

Parmi les mesures phares figure la décision d’instituer le 24 novembre comme "Journée de la culture vietnamienne", jour férié payé. Cette initiative, saluée comme à la fois humaniste et novatrice, vise à améliorer concrètement l’accès des citoyens aux activités culturelles, à renforcer la cohésion communautaire et à contribuer au bien-être spirituel des travailleurs.

Une large consultation menée par la Confédération générale du travail du Vietnam a montré un soutien massif, avec plus de 95% d’avis favorables.

La Résolution 80 met également l’accent sur le développement des industries culturelles, considérées comme un levier stratégique de croissance. D’ici à 2030, ces secteurs devraient contribuer à hauteur de 7% du PIB, et 9% à l’horizon 2045. Cinéma, arts du spectacle, tourisme culturel, design, mode, artisanat traditionnel, jeux vidéo et contenus numériques figurent parmi les domaines prioritaires.

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser ces objectifs, la Résolution avance un ensemble de solutions : le renforcement du cadre institutionnel par l’élaboration de lois sur les activités artistiques, le droit d’auteur et l'industrie culturelle ; la création d’un Indice national de la culture et d’outils statistiques mesurant la contribution des industries culturelles ; l’accélération de la transformation numérique ; le passage du contrôle préalable au contrôle a posteriori ; ainsi que la mise en place d’un modèle de gouvernance multicentrique associant l’État, le marché, la société et les communautés créatives.

Par ailleurs, la promotion des partenariats public-privé dans la culture, à travers des mécanismes de coopération public-privé et la création d’un fonds culturel et artistique, vise à mobiliser efficacement les ressources pour le développement du secteur.

La Résolution met l’accent sur des secteurs clés tels que le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel, le design, la mode, l’artisanat traditionnel, les jeux vidéo ainsi que les logiciels et contenus numériques, avec pour objectif de constituer des groupes d’industries culturelles et des pôles créatifs de stature internationale.

Il s’agit d’une transformation majeure, faisant passer la culture d’un secteur essentiellement consommateur de budget à un domaine créateur de richesse, contribuant à la croissance économique et au renforcement du positionnement national. La mise en place et l’exploitation de plateformes d’échange de produits culturels, en particulier d’actifs numériques, témoignent d’une vision en phase avec les tendances de l’économie numérique mondiale.

