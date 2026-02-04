Résolution N°71 : renforcer l’éducation et la formation, levier de développement

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a signé la Décision N°157/QĐ-TTg approuvant le Plan visant à intensifier les activités de communication pour la mise en œuvre de la Résolution N°71-NQ/TW du 22 août 2025 du Bureau politique sur la percée dans le développement de l’éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

Ce plan a pour objectif de renforcer la communication afin de sensibiliser et de créer une unité de perception et d’action au sein de l’ensemble du système politique et de la société. Il réaffirme que le développement de l’éducation et de la formation constitue une politique nationale prioritaire et une responsabilité partagée du Parti, de l’État et de l’ensemble de la population. L’éducation et la formation sont placées au cœur de la gouvernance nationale, en lien étroit avec les orientations, la planification et les stratégies de développement socio-économique.

Selon le Plan, les activités de communication doivent être menées de manière proactive, opportune, créative et efficace, en ciblant les priorités et en s’adaptant aux différents publics. Elles doivent fournir des informations complètes sur les orientations, les politiques, les résultats et les acquis dans le domaine de l’éducation et de la formation, valoriser les modèles performants ainsi que les collectifs et individus exemplaires, et promouvoir l’application des technologies modernes et des modes de communication diversifiés, tout en renforçant la coordination entre les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les organes de presse.

Pour la période 2026-2030, tous les ministères, organismes et collectivités locales devront mettre en œuvre, ou intégrer, la communication sur la Résolution n°71-NQ/TW dans leurs plans de communication. Des rubriques dédiées ou intégrées seront établies et maintenues sur les portails d’information électronique, dans la presse et sur les plateformes numériques des ministères, organismes, collectivités locales et établissements d’enseignement. L’ensemble des cadres, fonctionnaires, agents publics et travailleurs des organismes de l’État, des unités de service public et des établissements éducatifs seront pleinement informés et sensibilisés au contenu de la Résolution.

Le Plan fixe également pour objectif que 100% des organes de presse de référence développent des pages spéciales, des rubriques thématiques et des produits de communication multiplateformes consacrés à la mise en œuvre de la Résolution N°71-NQ/TW, en accordant la priorité aux canaux destinés aux enseignants, aux cadres de gestion éducative ainsi qu’aux élèves et étudiants. Au moins 70% des agents chargés de la communication dans les organismes de gestion éducative et les établissements d’enseignement bénéficieront d’une formation et d’un perfectionnement réguliers, taux porté à 100 % pour la période 2030-2035.

Le Plan prévoit en outre le maintien, le renouvellement et l’élargissement des prix de journalisme consacrés à l’éducation et à la formation, ainsi que l’organisation annuelle d’activités de distinction afin de diffuser les bonnes pratiques et les modèles efficaces dans la mise en œuvre de la Résolution N°71-NQ/TW.

Pour atteindre ces objectifs, quatre groupes de missions et de solutions prioritaires ont été définis. Le ministère de l’Éducation et de la Formation jouera un rôle central, notamment dans la formation aux compétences en communication éducative, le développement de plateformes et de bases de données numériques, ainsi que l’application accrue des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. Les ministères, secteurs et collectivités locales sont appelés à renforcer la communication, à moderniser les infrastructures et à développer des produits de communication multiplateformes.

Le Plan souligne enfin l’importance de la communication à l’échelle de l’ensemble de la société et de l’information extérieure sur l’éducation et la formation, tout en renforçant le suivi, le contrôle et l’évaluation afin d’assurer une mise en œuvre cohérente, efficace et conforme aux objectifs de la Résolution N°71-NQ/TW.

VNA/CVN