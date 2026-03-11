Résolution N°57 : investir dans les infrastructures de recherche pour les technologies stratégiques

Afin de concrétiser les grandes orientations de la Résolution N°57 du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, le Vietnam renforce activement les investissements dans les infrastructures nationales de recherche pour les technologies stratégiques, afin d’en faire un moteur clé du développement rapide et durable.

Le 28 décembre 2025, le Premier ministre a signé la Décision N°2815 approuvant le Programme national de sciences, technologies et innovation pour le développement de produits technologiques stratégiques à déployer en priorité.

Dans le cadre de ce programme, six produits technologiques stratégiques ont été sélectionnés pour être mis en œuvre en priorité, notamment : les grands modèles de langage et assistants virtuels en vietnamien, les caméras d’intelligence artificielle avec traitement en périphérie, les robots mobiles autonomes, les systèmes et équipements de réseaux mobiles 5G, l’infrastructure blockchain et les applications liées à la traçabilité et aux actifs numériques, ainsi que les véhicules aériens sans pilote (UAV).

Le programme fixe pour objectif d’ici 2030 de maîtriser au moins 80% des technologies de base, d’atteindre un taux de valeur ajoutée domestique d’au moins 60% dans le prix de vente des produits et 40 % dans leur coût de production, de répondre à au moins 30 % de la demande du marché intérieur et de disposer de produits exportés à l’étranger.

En 2026, le ministère des Sciences et des Technologies se concentre sur la commande de missions de recherche et de développement des technologies de base et des produits technologiques stratégiques directement liés aux besoins pratiques des organismes publics, des localités et du marché. En outre, le ministère encourage la mise en place d’un écosystème de coopération entre l’État, les scientifiques et les entreprises.

Parallèlement au développement des produits technologiques stratégiques, le renforcement et la modernisation des infrastructures nationales de recherche sont considérés comme une condition fondamentale pour améliorer les capacités scientifiques et technologiques du pays.

Pour la période 2026-2030, l’objectif central du développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales est d’investir dans la construction, la modernisation et l’exploitation efficace d’un système comprenant neuf laboratoires nationaux clés et trois centres de recherche et d’expérimentation dédiés aux technologies stratégiques.

Selon cette orientation, douze unités clés, comprenant neuf laboratoires nationaux et trois centres de recherche et d’expérimentation concentrés, seront sélectionnées pour concentrer les ressources d’investissement destinées aux 11 technologies stratégiques nationales.

Le ministère des Sciences et des Technologie élabore également un projet de développement du système de centres de recherche, d’expérimentation et de laboratoires nationaux pour les technologies stratégiques, afin de créer une infrastructure fondamentale pour la phase d’accélération de l’innovation à partir de 2026.

Avec ces programmes et projets, l’investissement dans les laboratoires nationaux et les centres de recherche et d’expérimentation concentrés est considéré comme une base importante pour former un écosystème d’innovation plus dynamique.

