Faire de l’innovation et du numérique les leviers de la croissance vietnamienne

Science, technologie, innovation et transformation numérique forment le triptyque stratégique qui permettra au pays de sortir du piège du revenu intermédiaire et de devenir une nation développée à revenu élevé.

>> De la Résolution 57 à l’ambition de bâtir des entreprises technologiques à l’échelle régionale

>> Un pas décisif vers un marché scientifique, technologique et numérique moderne

>> Maîtriser et innover en matière de technologies dans une nouvelle ère

Lors du XIVe Congrès national du Parti, tenu du 19 au 23 janvier 2026 à Hanoï, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné que “si l’agriculture a permis au Vietnam de sortir de la pauvreté, et si l’industrie ainsi que les investissements directs étrangers de hisser le pays au rang de nation à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, la troisième phase de développement - du revenu intermédiaire au revenu élevé - doit impérativement reposer sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique“.

Photo : VNA/CVN

Dans ce trio, la science et la technologie créent de nouvelles connaissances et de nouveaux outils ; l’innovation est le mécanisme qui transforment ces connaissances en produits, services et valeur ajoutée ; tandis que la transformation numérique permet de diffuser rapidement ces acquis à l’ensemble de la société, générant une croissance rapide, inclusive et sans laisser personne de côté. Ces trois moteurs ont été redéfinis et élargis par le Parti selon une nouvelle approche, ouvrant de nouveaux espaces de développement et rendant possible une croissance à deux chiffres.

La Résolution N°57 du Bureau politique a établi la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des domaines stratégiques majeurs, placés sous une gestion étatique unifiée. Elle incarne une nouvelle approche de gouvernance du développement, fondée sur la gestion par objectifs, l’octroi d’une plus grande autonomie aux acteurs de la mise en œuvre, l’acceptation du risque et une évaluation basée sur l’efficacité globale.

Dans ce cadre, le texte crée des conditions favorables permettant aux entreprises, aux scientifiques et aux organismes de recherche de développer, d’appliquer et de commercialiser de manière proactive de nouvelles technologies. L’encouragement des investissements dans la recherche et le développement (R&D), ainsi que la promotion d’un écosystème d’innovation dynamique, contribue à libérer le potentiel des ressources intellectuelles et à faire de la science, de la technologie et de l’innovation des moteurs clés de la croissance économique. La résolution vise à libérer la capacité créative, afin d’aider le Vietnam à dépasser le piège du revenu intermédiaire et à progresser vers une économie fondée sur la connaissance, capable de générer une valeur ajoutée élevée et de renforcer sa compétitivité internationale dans les domaines scientifique et technologique.

Selon le ministre Nguyên Manh Hùng, “le Vietnam doit adopter une approche adaptée à son contexte, à sa culture et à son niveau de développement“. Les priorités consistent à replacer la science et la technologie dans le cadre global de l’innovation et de la transformation numérique ; à passer d’une gestion fondée sur les intrants à une gestion axée sur les résultats ; à développer un écosystème complet et équilibré réunissant institutions, infrastructures, ressources humaines, État, chercheurs et entreprises ; et à se concentrer sur la résolution de grands défis nationaux tels que la croissance, la productivité, la gouvernance, l’environnement et les villes intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Un enjeu clé est la maîtrise des technologies de base et des technologies stratégiques, considérées comme un élément de la souveraineté nationale, en progressant des applications et des produits vers la maîtrise technologique. Parallèlement, il est nécessaire de bâtir une culture nationale de l’innovation, tolérante à l’échec, encourageant l’exploration, et de considérer la propriété intellectuelle comme un actif stratégique des entreprises et de la nation.

Clé de voûte de la transformation

Pour que la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique deviennent de véritables moteurs de croissance, le ministre a insisté sur la nécessité de mesurer leur contribution au PIB. Le ministère des Sciences et des Technologies élabore actuellement des métho-des de mesure aux niveaux national et local, car “ce qui peut être mesuré peut être géré et encouragé“.

Concernant l’ordre des priorités, à long terme, la science et la technologie viennent en premier, suivies de l’innovation et de la transformation numérique. Toutefois, d’ici à 2030, le Vietnam doit donner la priorité à la transformation numérique, qui repose principalement sur le changement des modes de fonctionnement (70%), la technologie ne représentant que 30%, et doit être mise en œuvre de manière globale et synchronisée à partir de plateformes numériques communes.

Le ministre a également évoqué les nouvelles vagues mondiales que le Vietnam peut exploiter pour accélérer sa croissance : la numérisation et l’intelligence artificielle ; l’économie verte et les énergies propres ; l’urbanisation et les nouveaux espaces de développement ; ainsi qu’un cadre juridique pour l’ère numérique et de la connaissance. Parmi ceux-ci, un nouveau cadre juridique joue un rôle décisif dans la promotion de l’innovation.

En conclusion, M. Hùng a affirmé que la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituaient un trio de moteurs essentiels pour permettre au Vietnam de réaliser une percée et de s’élever au rang de pays développé à revenu élevé dans les décennies à venir.

SYNTHESE/CVN