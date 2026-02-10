Le mécanisme des fonds, moteur clé de l’innovation

Actuellement, le réseau des fonds publics dédiés au développement de la science, de la technologie et de l’innovation dispose d’un cadre juridique et est progressivement mis en place.

Le mécanisme des fonds est attendu comme un levier majeur pour transformer en profondeur la manière dont l’État commande, finance et soutient la science et la technologie, en remplacement du mode traditionnel de répartition budgétaire dispersée.

La Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique a identifié le mécanisme des fonds comme un instrument financier essentiel pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation. Elle prévoit également la création de fonds d’investissement en capital-risque et de fonds de développement scientifique et technologique afin d’orienter, de mobiliser et de libérer les ressources sociales au service de l’innovation.

Institutionnalisant la Résolution N°57-NQ/TW, la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025 ainsi que le Décret N°265/2025/ND-CP ont établi un mécanisme de fonds à plusieurs niveaux. Le Fonds national de développement de la science et de la technologie constitue un outil financier au niveau central, chargé de financer et de passer commande de programmes, de projets et de missions scientifiques et technologiques au service de la recherche et du développement. Les Fonds de développement de la science, de la technologie et de l’innovation relevant des ministères, des secteurs et des localités jouent un rôle de mise en œuvre à un niveau plus proche des réalités du terrain, en se concentrant sur la commande, le financement et le soutien des missions étroitement liées aux besoins de développement propres à chaque secteur et à chaque localité.

Dans le cadre de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025 et du Décret N°264/2025/ND-CP, un cadre juridique pour le Fonds national de capital-risque et les fonds de capital-risque locaux a été instauré pour la première fois, autorisant l’État à co-investir avec le secteur privé dans les start-ups innovantes. Cette approche met en évidence le rôle de "capital d’amorçage" de l’État, créant un climat de confiance et un effet d’entraînement pour attirer les capitaux sociaux, notamment privés et professionnels, vers des projets innovants à fort potentiel mais à haut risque.

Revenant sur plus d’un an de mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW, Nguyên Quân, ancien ministre des Sciences et des Technologies, a souligné la nécessité de créer et de mettre rapidement en fonctionnement des fonds de développement de la science, de la technologie et de l’innovation au sein des ministères et des secteurs.

S’agissant des fonds de capital-risque, seule la ville de Hanoï en a, à ce jour, mis un en place. Selon plusieurs experts, la création de fonds de capital-risque constitue une condition essentielle pour mobiliser les ressources sociales en faveur de l’innovation.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, a affirmé qu’après le parachèvement du cadre juridique, l’année 2026 marquera un recentrage sur la mise en œuvre effective des dispositifs en vigueur.

VNA/CVN