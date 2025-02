Reprise prochaine des vols d'essai de Starship, la mégafusée de SpaceX

L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk a annoncé lundi 24 février qu'elle comptait mener vendredi 28 février au plus tôt un nouveau vol test de sa mégafusée Starship, la plus grande jamais conçue, après l'explosion de son second étage en janvier au-dessus des Caraïbes.