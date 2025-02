La Thaïlande dévoile une plateforme d'agriculture intelligente basée sur l'IA et l'IoT

La Thaïlande a lancé une nouvelle plateforme d'agriculture intelligente appelée "HandySense B-Farm" qui exploite la puissance des capteurs intelligents, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) pour aider les agriculteurs à contrôler et à gérer efficacement leurs exploitations.

La plateforme a été développée par le Centre national de technologie électronique et informatique (NECTEC) dans le cadre de la politique de promotion de l'agriculture numérique de l'Agence nationale de développement scientifique et technologique.

Elle permettra aux agriculteurs d'utiliser la technologie numérique pour améliorer leurs capacités et promouvoir la durabilité de la production agricole, contribuant ainsi à réduire les coûts et à stimuler la compétitivité du secteur agricole thaïlandais au niveau mondial.

La directrice adjointe de NECTEC, Panita Pongpaibool, a déclaré que la plateforme reflète les objectifs de NECTEC et de toutes les organisations partenaires pour aider les agriculteurs thaïlandais à naviguer dans l'ère numérique à leur plein potentiel.

La plateforme s’appuie également sur l’expertise de NECTEC dans d’autres domaines, notamment les systèmes embarqués, la vision artificielle, la photonique et le phonotype, a-t-elle déclaré.

Ces technologies contribuent non seulement à améliorer l’efficacité de la production, mais aussi à améliorer la précision, à réduire les déchets et à améliorer la qualité de vie des agriculteurs, leur permettant de gagner des revenus plus élevés grâce à des produits de qualité, en particulier des cultures à haute valeur ajoutée et des plantes médicinales, a poursuivi Panita Pongpaibool.

