Starship, la mégafusée d'Elon Musk, prête pour un 7e vol test

L'entreprise américaine SpaceX a annoncé mercredi 15 janvier reporter d'un jour un vol test de sa mégafusée Starship, la plus grande et la plus puissante jamais construite, dont elle espère montrer qu'elle sait en récupérer le propulseur.