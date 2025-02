La Thaïlande va coopérer avec le Cambodge et le Laos pour lutter contre les escroqueries

Photo : Library.siam-legal/CVN

Phumtham Wechayachai, dans son message sur Facebook du 22 février, a souligné les efforts proactifs du gouvernement pour lutter contre les escroqueries par centres d'appels.

Il a expliqué que les escroqueries par centres d'appels sont des crimes transnationaux qui ont un impact direct sur la vie des ressortissants thaïlandais et étrangers. Il a noté que le gouvernement comprend que la résolution de ce problème nécessite une approche systématique, pas seulement l'arrestation de criminels.

Il s'agit de mettre un terme aux activités criminelles, d'aider les victimes et d'établir des collaborations internationales pour empêcher que de tels crimes ne se reproduisent, car aucun pays ne peut résoudre ce problème seul, a-t-il déclaré.

Au cours des dernières années, la Thaïlande a travaillé de manière proactive avec la Chine et le Myanmar pour couper l'eau, l'électricité et le carburant à cinq endroits clés le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar afin d'affaiblir les gangs de centres d'appels et de mettre un terme à leurs activités.

En outre, la Thaïlande a discuté de plans de coopération avec le Laos, ce qui a abouti à un effort conjoint entre les deux pays pour lutter contre le trafic de drogue, le traçage d'êtres humains et la cybercriminalité. Les dirigeants des deux pays ont signé un protocole d'accord pour leur collaboration.

En outre, Phumtham Wechayachai a ordonné à l'inspecteur général de la police royale thaïlandaise, Pol Gen Thatchai Pitaneelaboot, de se joindre à une réunion avec la police nationale cambodgienne pour élaborer des plans visant à empêcher ces réseaux d'escroquerie de se relocaliser.

Il a souligné que le gouvernement thaïlandais s'est engagé à protéger les Thaïlandais des réseaux criminels et a déjà réalisé des progrès substantiels. Parallèlement, le rapatriement des victimes chinoises des gangs de centres d’appel et des entreprises illégales au Myanmar s’est achevé le 22 février.

Au cours d’une opération de trois jours, un total de 628 victimes chinoises ont été rapatriées. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un plan plus vaste visant à aider les victimes détenues par des gangs criminels dans la région de Myawaddy au Myanmar.

VNA/CVN