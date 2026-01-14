Répétition générale des préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti

Le 14 janvier à Hanoï, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et chef du sous-comité chargé du service du XIVᵉ Congrès national du Parti, a présidé la répétition générale des travaux d’organisation et de service du Congrès.

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a procédé à la vérification et à la répétition des principales activités, notamment la cérémonie de dépôt de gerbes au Mausolée du Président Hô Chi Minh, l’hommage au Monument des Morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, ainsi que les plans de déplacement des délégations vers le Centre national des conférences, lieu de tenue du Congrès.

Au Centre national des conférences, le permanent du Secrétariat a inspecté les dispositifs de sécurité, les services médicaux, les activités protocolaires et d’accueil des délégations, ainsi que la décoration de la salle plénière, les espaces d’exposition de livres et de presse et l’exposition photographique intitulée "Sous le drapeau du Parti, le pays entre dans une nouvelle ère".

Après la vérification sur le terrain et l’examen des rapports des unités concernées, Trân Câm Tu a salué le sens élevé des responsabilités et la coordination étroite des agences et unités impliquées, soulignant que les préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti sont pour l’essentiel achevés.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que l’objectif primordial est de garantir une sécurité absolue, il a demandé à toutes les forces concernées de maintenir une concentration maximale, de parfaire les derniers détails techniques, notamment en matière d’image, de son, d’éclairage et d’infrastructures, et d’assurer la ponctualité et la fluidité des déplacements des délégations.

Il a chargé le Bureau du Comité central du Parti de poursuivre la supervision et le suivi des dernières tâches, appelant à une coordination étroite afin de garantir que les travaux de service du XIVᵉ Congrès national du Parti soient prêts au plus haut niveau d’exigence pour le jour de l’ouverture officielle.

Selon le programme prévisionnel, le XIVᵉ Congrès national du Parti se tiendra du 19 au 25 janvier 2026.

VNA/CVN