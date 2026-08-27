Rentrée des radios et télés : cap sur la présidentielle

En cette rentrée, radios et télévisions se mettent en ordre de marche pour la présidentielle de 2027. Principaux changements: l'arrivée de Sonia Mabrouk sur BFMTV et le retrait de Léa Salamé du 20h00 de France 2.

>> L'autorité électorale péruvienne proclame Keiko Fujimori gagnante de la présidentielle

>> Le Pen et Bardella affichent leur unité avant le couperet judiciaire

>> Le PT désigne le président sortant Lula comme candidat officiel à la présidentielle

Photo : AFP/VNA/CVN

Salamé s'efface, Mabrouk s'expose

Comme elle s'y était engagée, Léa Salamé a quitté la présentation du journal de 20h00 de France 2 après l'annonce de la candidature à la présidentielle de son compagnon, l'homme politique de gauche Raphaël Glucksmann. Elle a été remplacée dès lundi 24 août par Jean-Baptiste Marteau.

Côté chaînes info, le plus gros transfert est celui de Sonia Mabrouk, de CNews dont elle a claqué la porte en février, à BFMTV, repassée en tête en part d'audience depuis mars. Connue pour ses interviews au ton direct, elle est propulsée sur la case cruciale de 18h45 à 21h.

Ses débuts ont été critiqués mercredi 26 août par les syndicats SNJ et CGT du groupe RMC BFM, pour qui son émission est "un défilé de personnalités d’extrême droite", et par la société des journalistes de la chaîne, inquiète pour "l'équilibre des plateaux". En réponse, la direction s'est dite "ravie" de son arrivée, et a assuré avoir "toute confiance en elle pour faire vivre le débat dans sa pluralité".

2027 rebat les cartes

Dans l'optique de la présidentielle, France Télévisions ressuscite sur France 2 "L'Heure de vérité", prestigieuse émission politique des années 1980/1990.

Diffusée ponctuellement après le 20h, elle sera présentée par Caroline Roux, entourée de journalistes du groupe public et d'autres médias, dont Benjamin Duhamel (France Inter) et Eugénie Bastié (Le Figaro), un choix qui a fait débat en interne.

Autre nouveauté, l'émission d'entretiens politiques "Franc-jeu", codiffusée sur France Inter et sur France 2 le dimanche à la mi-journée. Elle sera animée par l'omniprésent Benjamin Duhamel.

En face, TF1 assure vouloir mettre le paquet sur le reportage pour "sortir les politiques" des plateaux, selon Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT du week-end sur la chaîne privée.

Sur CNews, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, Laurence Ferrari présentera et coordonnera les débats de la présidentielle. À priori sans Xenia Fedorova, chroniqueuse russe pro-Kremlin des médias Bolloré, visée par un arrêté d'expulsion fin juillet.

Du changement à la radio

Photo : AFP/VNA/CVN

Initialement arrivée en novembre comme simple intérimaire de Nicolas Demorand, Florence Paracuellos va continuer de tenir la barre de la matinale de France Inter, avec toujours Benjamin Duhamel pour les interviews.

Parmi les changements dans la matinale la plus écoutée de France, Nora Hamadi est remplacée, après une seule saison à la revue de presse, par Marc Voinchet, directeur sortant de France Musique.

Devenu une case sensible après plusieurs polémiques, le billet d'humour qui précède le 8h a aussi changé de voix, avec le comédien Thomas Poitevin pour remplacer Bertrand Chameroy.

Ancien pilier de la matinale d'Inter, Nicolas Demorand fait un pas de côté pour présenter le week-end "Recto verso", sur l'actualité notamment culturelle.

Rayon divertissement, Nagui a passé le relais à Maïtena Biraben pour la tranche 11h-12h30 où il animait "La bande originale" depuis douze ans. Il met le cap sur une nouvelle émission, "Les ailes de géant", diffusée chaque samedi à 13h20, où des artistes raconteront leurs succès et leurs échecs.

Sur la station rivale, RTL, Céline Landreau, journaliste maison, a pris les commandes de la matinale et succédé à Thomas Sotto, resté seulement deux saisons.

Enfin, Cauet, en plus de ses engagements sur Europe 2, prend les rênes, jeudi, d'une émission quotidienne sur Europe 1, "Y'en aura pour tout le monde", inspirée d'un programme du même nom présenté par Coluche en 1985,

Hanouna/"Quotidien" : le duel continue

Recrue vedette du groupe M6 il y a un an, Cyril Hanouna continue "Tout beau tout fun" sur Fun Radio les après-midis et "Tout beau, tout n9uf" sur W9 en début de soirée. Cette émission à succès est même allongée, démarrant dès 18h20.

L'animateur star va en outre arriver sur la chaîne phare du groupe, M6, pour des soirées de divertissement. Il n'est pas question de politique à ce stade.

Chez le concurrent TMC, "Quotidien" de Yann Barthès accueille de nouveau la chroniqueuse Salhia Brakhlia, après six ans d'absence, pour "la couverture des grands rendez-vous" dont la présidentielle.

CNews garde Morandini, derrière la caméra

Contraint de se retirer de l'antenne de CNews en février après la crise interne provoquée par sa condamnation définitive pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel, Jean-Marc Morandini n'a pas quitté la chaîne pour autant. Il y produit depuis lundi une nouvelle émission quotidienne, "Police-justice : 24h00 en France", présentée par Nelly Daynac.

AFP/VNA/CVN