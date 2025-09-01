Sommet de l’OCS

Renforcement de la coopération entre le Vietnam et des pays et organisations internationales

En marge du Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tenu le 1er septembre à Tianjin (Chine), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le président kirghize Sadyr Japarov et le secrétaire général de l’OCS, Nurlan Yermekbayev.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants étrangers ont adressé leurs félicitations au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale et salué la première participation d’un dirigeant vietnamien au Sommet élargi de l’OCS. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les relations avec le Vietnam et leur confiance dans les perspectives de développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération économique, commerciale, agricole, touristique, de défense et de sécurité, et de mettre en œuvre efficacement les accords existants. Le président mongol a invité le Premier ministre vietnamien à effectuer une visite en Mongolie.

Lors de sa réunion avec son homologue pakistanais Shehbaz Sharif, les deux dirigeants ont convenu de multiplier les échanges de haut niveau. Le Premier ministre pakistanais a souhaité que le Vietnam joue un rôle de passerelle pour développer les relations de son pays avec l’ASEAN.

En rencontrant le président kirghize, Sadyr Japarov, le Premier ministre vietnamien a souligné l’importance de l’amitié bilatérale et de la coopération multilatérale. Le dirigeant kirghize a encouragé les entreprises vietnamiennes à investir dans son pays, notamment dans les secteurs minier, du bâtiment et de l’énergie solaire.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre avec le secrétaire général de l’OCS, ce dernier a salué la participation active du Vietnam.

Le Premier ministre a affirmé que l’engagement constructif du Vietnam contribuera à promouvoir le multilatéralisme, le droit international et la coopération équitable, tout en appelant à renforcer les liens entre l’OCS et l’ASEAN.

Il a émis son souhait que l'OCS soutiendra le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale en évolution.

VNA/CVN