Renforcement de la coopération décentralisée entre le Vietnam et le Laos

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a eu, le 14 juillet à Vientiane, une visite de travail avec Phouthanouphet Xaysombath, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de la province de Vientiane.

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Photo : VNA/CVN

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de hauts responsables de la sécurité et de la défense des deux pays, marque une étape importante dans la consolidation des relations bilatérales au niveau local.

Phouthanouphet Xaysombath a exprimé sa gratitude à l'égard de l'ambassade pour son soutien et sa coordination dans la promotion et la mise en œuvre de nombreux projets de développement au sein de la province. Il a également présenté les atouts et le potentiel économique de Vientiane, ainsi que les orientations de coopération pour les années à venir, souhaitant que l'ambassade continue de jouer un rôle de passerelle afin de renforcer les échanges avec les localités et les entreprises vietnamiennes.

Un point majeur de cette rencontre a été l'annonce de la création officielle du Conseil de gestion des Vietnamiens de la province de Vientiane. Phouthanouphet Xaysombath a souligné l'importance de cet événement et a affirmé que les autorités locales continueraient de favoriser l'intégration et l'activité économique de la communauté vietnamienne, afin qu'elle puisse contribuer activement à la prospérité de la province et aux relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a salué la qualité des programmes de coopération déjà mis en œuvre, notamment dans les domaines du développement des infrastructures et de la formation, à travers l'octroi de bourses d'études au Vietnam destinées aux cadres et aux étudiants laos.

Partageant les orientations du responsable de Vientiane pour renforcer l'efficacité de la coopération future, le diplomate vietnamien a également proposé à Vientiane de poursuivre sa coordination avec les villes et provinces vietnamiennes ayant établi des relations afin de réviser les accords et de mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération. Il a également souligné l’importance du renforcement du partage d'expériences en matière de gouvernance et d'édification du Parti, de construction d’une économie indépendante et autonome, de formation des élèves et étudiants ; d'une coordination étroite en matière de sécurité, particulièrement dans la lutte contre la criminalité. Il a encouragé le développement de projets dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture propre et le tourisme.

Nguyên Minh Tâm a remercié les autorités de la province pour la création du Conseil de gestion des Vietnamiens, précisant que Vientiane est la 18ᵉ et dernière province du Laos à se doter d'une telle organisation représentative. Il a réaffirmé l'engagement de son ambassade à poursuivre son rôle de passerelle entre les deux pays, en favorisant la coopération entre la province de Vientiane, les localités et les entreprises vietnamiennes. Il a également souhaité que les autorités provinciales continuent d'apporter leur soutien à la communauté vietnamienne et à son Conseil de gestion, contribuant ainsi au développement durable des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN