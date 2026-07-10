Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de défense frontalière

Dans le cadre du 3 e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Laos, des délégations de haut niveau des ministères de la Défense du Vietnam et du Laos se sont entretenues le 10 juillet dans la province vietnamienne de Nghê An.

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Photo : Trong Duc/VNA/CVN

L’événement a été coprésidé par le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Vietnam, et son homologue lao, le général d’armée Khamliang Outhakaysone.

Au cours des discussions, les ministres de la Défense des deux pays ont examiné les résultats de la coordination entre leurs ministères concernant la mise en œuvre des accords de haut niveau et des plans de coopération en matière de défense, et ont défini les orientations de la coopération future.

Le général d’armée Phan Van Giang a souligné que cet échange revêt une profonde importance politique et exerce une influence considérable, des autorités centrales aux forces armées, des administrations locales aux populations des deux pays. Les deux pays œuvrent ensemble à la construction d'une frontière commune pacifique, amicale, coopérative, stable et prospère.

Il a également mis en lumière l'importance du poste-frontière de Thanh Thuy (province de Nghê An) et de celui de Nam On (province lao de Bolikhamsai), futur point de jonction de l'autoroute Hanoï - Vientiane.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement leur coopération, en mettant l'accent sur le maintien des échanges de délégations, la formation des ressources humaines, la gestion et la protection des frontières, la coopération dans l'industrie de la défense et le commerce militaire, ainsi qu'une coordination étroite au sein des forums multilatéraux internationaux…

Concernant la coopération en matière de gestion et de protection des frontières, les deux parties renforceront l’échange d’informations, les patrouilles bilatérales, la lutte contre la criminalité transnationale... Elles multiplieront les modèles de jumelage entre les postes de garde-frontières et les groupements de villages de part et d'autre de la frontière.

En conclusion, le général Phan Van Giang a invité son homologue lao à se rendre de nouveau au Vietnam en décembre 2026 pour assister à l'Exposition internationale de la défense du Vietnam.

VNA/CVN