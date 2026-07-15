Fête nationale française : une amitié sous le signe du partenariat stratégique intégral

A Hô Chi Minh-Ville, la Résidence de France a accueilli, le 14 juillet, les célébrations de la Fête nationale française. Un événement marqué par le rappel des valeurs fondamentales de la République et la mise en lumière de la relation bialatérale.

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Lors de son allocution prononcée juste après les hymnes nationaux français, vietnamien et européen, le consul général de France, Étienne Ranaivoson, a rappelé que la Fête du 14 juillet trouvait ses racines dans la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 - un moment fondateur pour la nation française, tel que souligné en son temps par le grand historien Marc Bloch.

"Aujourd’hui, cette date est l’occasion pour la communauté française, rassemblée partout dans le monde, de célébrer les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Ces principes demeurent le socle de la République française et de sa communauté nationale, inspirant ses citoyens à travers les générations", a souligné le diplomate.

Il a mis en avant la vitalité de la communauté française de Hô Chi Minh-Ville, qui constitue la plus grande communauté européenne de la mégapole et contribue significativement au dynamisme de l'économie locale. Près de 20% de ses membres possèdent la double nationalité.

Un partenariat politique et socio-économique en pleine expansion

Sur le plan politique, la relation entre la France et le Vietnam est solidement ancrée dans le Partenariat stratégique global signé en octobre 2024. Ce lien a été renforcé au début de l'année 2026 par l'élévation au même niveau de la relation entre le Vietnam et l'Union européenne, dont la France est un pilier fondateur.

Sur le plan économique, le consul général a souligné que le dynamisme de la coopération est particulièrement marqué à Hô Chi Minh-Ville, pôle économique majeur du pays. Avec un volume d'échanges bilatéraux dépassant 9,2 milliards d'euros en 2025 - un chiffre qui franchit largement la barre des 10 milliards si l'on y intègre le secteur des services -, la France maintient une présence robuste dans des secteurs stratégiques tels que le transport, l'énergie, l'aéronautique, la santé, l'agroalimentaire et le luxe.

L'avenir s'inscrit désormais dans des domaines innovants comme les services financiers, où le Centre financier international du Vietnam (VIFC) collabore étroitement avec Paris Europlace, ainsi que dans les technologies de pointe et les métaux critiques. La participation d'une délégation vietnamienne au salon VivaTech à Paris, en juin dernier, a d'ailleurs confirmé cette volonté commune d'intensifier la coopération en matière d'innovation.

Le volet culturel et éducatif n'est pas en reste. La richesse des échanges, soutenue par l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF), se reflète notamment dans l'excellence de l'enseignement du français.

"À ce jour, le label FranceÉducation est décerné à 44 établissements scolaires vietnamiens. Cette reconnaissance de la qualité de leur enseignement survient à point nommé, quelques mois avant la tenue du Sommet de la Francophonie au Cambodge. Parallèlement, la mobilité étudiante est en pleine effervescence : le nombre d'étudiants vietnamiens choisissant la France pour leurs études supérieures est en constante augmentation, une tendance que les deux pays entendent consolider par un renforcement accru de leur coopération universitaire dans les mois à venir", a poursuivi le diplomate français.

Bâtir un avenir de paix, de coopération et de développement durable

Bùi Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a pour sa part salué les relations traditionnelles de longue date entre les deux pays. Il a adressé ses chaleureux vœux au consul général de France, à son épouse, à l’ensemble du personnel consulaire ainsi qu’à toute la communauté française résidant, étudiant et travaillant dans la ville.

"La Fête nationale française est indissociable des valeurs nobles de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, qui sont devenues une source d'inspiration pour les aspirations de l'Humanité à la paix, au progrès et au développement. Depuis plus de deux siècles, la France s’impose comme un pôle majeur de culture, de science, d'éducation et de création, apportant d’éminentes contributions à la civilisation mondiale", a déclaré le vice-président.

"L'IDECAF est devenu un symbole de l’amitié franco-vietnamienne, contribuant à rapprocher les langues et les cultures des deux pays. Ce sont ces valeurs culturelles et historiques françaises, ancrées ici, qui témoignent d’une présence vivante au cœur du quotidien des habitants, hier comme aujourd’hui, dans une métropole que les amis internationaux qualifient affectueusement de +Paris de l'Extrême-Orient+", a-t-il poursuivi.

Aujourd’hui, engagée dans une nouvelle phase de développement et animée par l'ambition de s'imposer comme un pôle financier international, technologique, scientifique et d'innovation de premier plan dans la région, la municipalité apprécie hautement l’accompagnement du gouvernement, des collectivités territoriales et de la communauté des affaires de France.

Hô Chi Minh-Ville souhaite continuer à élargir sa coopération avec les partenaires français dans des secteurs d'excellence et d'intérêt mutuel tels que le développement des transports publics, les infrastructures portuaires et la logistique, la ville intelligente, la transition verte, l’adaptation au changement climatique, la finance internationale, l’innovation, l’intelligence artificielle, l’éducation, la santé ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité.

Hô Chi Minh-Ville salue chaleureusement les initiatives déployées ces derniers temps par le consulat général de France, l’Institut français au Vietnam et les partenaires français et vietnamiens. La ville formule le vœu de continuer à consolider, de concert avec la France, ce pont de l’amitié afin que de plus en plus de Vietnamiens s’approprient la culture française, et que de plus en plus de Français considèrent Hô Chi Minh-Ville comme un ami, un partenaire et une destination de confiance.

Texte et photos : Truong Giang/CVN