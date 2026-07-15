Hanoï

Ambassade de France : le 14 juillet, célébration des valeurs et d’une amitié appelée à durer

À l’occasion de la Fête nationale française célébrée le 14 juillet à Hanoï, la France et le Vietnam ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de liberté, de paix et de coopération, lors d’une soirée marquée par l’hommage rendu à l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, au terme de son mandat.

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Photo : BTC/CVN

La célébration de la Fête nationale française, organisée le 14 juillet à l’ambassade de France à Hanoï, a réuni de nombreuses personnalités vietnamiennes et françaises : représentants du corps diplomatique, partenaires institutionnels, entreprises et acteurs de la coopération bilatérale. Au-delà de la commémoration de la prise de la Bastille, la cérémonie a illustré la profondeur du Partenariat stratégique global entre les deux pays et a permis de rendre un hommage appuyé à l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, qui s’apprête à achever ses fonctions après trois années de mission.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur Olivier Brochet a rappelé que le 14 juillet célèbre non seulement "la prise de la Bastille par le peuple de Paris" mais aussi "l’unité de la nation autour des valeurs qui fondent notre République, dont la portée est universelle : Liberté, Égalité, Fraternité".

Ces valeurs, a-t-il souligné, demeurent plus que jamais nécessaires dans un contexte international marqué par les crises et les incertitudes. Face aux conflits et aux tensions qui traversent le monde, la France entend continuer à promouvoir "le dialogue, la recherche des compromis et des solutions aux grands problèmes", en coopération avec ses partenaires européens, l’ASEAN et le Vietnam.

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Une confiance politique toujours plus solide

À quelques semaines de son départ de Hanoï, Olivier Brochet a livré un discours empreint d’émotion, sans pour autant céder à la nostalgie.

"Dans quelques semaines, je quitterai mes fonctions d’ambassadeur de France au Vietnam, après trois années extraordinaires passées dans ce merveilleux pays", a-t-il confié, évoquant "une population incroyablement accueillante et chaleureuse" ainsi que les nombreux amis rencontrés au cours de son mandat.

Le diplomate a rappelé avoir été le témoin d’un Vietnam en pleine transformation. "Il y a peu de pays où l’on a la chance d’observer autant de dynamisme, de changements, d’énergie", a-t-il déclaré, estimant que cette vitalité nourrit naturellement la relation bilatérale.

Selon lui, le Partenariat stratégique global, établi en octobre 2024, ouvre une nouvelle étape dans les relations franco-vietnamiennes. "La France et l’Union européenne sont des partenaires prévisibles, fiables et respectueux de la souveraineté du Vietnam", a-t-il affirmé, se disant convaincu que les deux pays développeront "un partenariat toujours plus intense" dans les domaines des infrastructures, de la transition énergétique, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la formation.

L’ambassadeur a également mis en avant les résultats concrets enregistrés au cours de ces dernières années : progression des échanges économiques, coopération dans les secteurs ferroviaire, énergétique ou sanitaire, développement de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), hausse du nombre d’étudiants vietnamiens en France et essor de l’enseignement francophone au Vietnam.

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Un hommage appuyé à Olivier Brochet

Représentant le gouvernement vietnamien, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a replacé la célébration du 14 Juillet dans une perspective historique et universelle.

"Le 14 juillet n’est pas seulement une date majeure de l’histoire de la France ; il est aussi le symbole durable des valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité", a-t-elle déclaré, estimant que ces idéaux "ont dépassé les frontières nationales pour devenir une source d’inspiration en faveur de la paix, de l’indépendance et du développement".

La responsable vietnamienne a salué les progrès rapides enregistrés depuis l’établissement du Partenariat stratégique global, rappelant l’intensification des échanges de haut niveau entre les dirigeants des deux pays, notamment avec les visites en France du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et du Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que celle du président Emmanuel Macron au Vietnam.

Selon elle, "la confiance politique profonde et toujours plus solide constitue le fondement le plus important de la vitalité du Partenariat stratégique global".

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Lê Thi Thu Hang a également insisté sur les convergences entre Hanoï et Paris en faveur du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que sur la volonté commune de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Mais c’est surtout l’hommage rendu à Olivier Brochet qui a marqué les esprits. "Je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à renforcer les relations entre le Vietnam et la France, en particulier à l’ambassadeur Olivier Brochet tout au long de ses trois années de mandat", a déclaré la vice-ministre.

Empruntant les mots de Marcel Proust, elle lui a dédié cette citation : "Soyons reconnaissants aux personnes qui nous rendent heureux ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries". Avant d'ajouter : "L’ambassadeur est précisément ce jardinier dévoué qui a patiemment cultivé le jardin de l’amitié entre nos deux pays".

Photo : Hông Anh/CVN

Photo : Hông Anh/CVN

Au-delà des discours, la cérémonie a illustré la richesse des échanges entre les deux nations à travers un défilé d’áo dài inspiré du lotus, des chansons françaises et vietnamiennes interprétées par Thùy Dung, un espace gastronomique signé par le Sofitel Legend Metropole Hanoï, une dégustation de thé vietnamien ainsi qu’une remarquable exposition de vélos Peugeot anciens du collectionneur Dào Xuân Tinh, symbole d’un patrimoine partagé entre les deux peuples.

À l’image de cette soirée où se mêlaient mémoire, culture et coopération, la célébration du 14 juillet a rappelé que le Partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam repose autant sur des intérêts communs que sur une amitié humaine patiemment construite au fil des décennies.

Hông Anh/CVN