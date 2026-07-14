Le Premier ministre appelle Phu Tho à devenir la "capitale industrielle" du Vietnam

Dans l'après-midi du 14 juillet, à Viêt Tri, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé une séance de travail avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Phu Tho.

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Selon les rapports présentés par les autorités locales, l'économie de Phu Tho poursuit une croissance soutenue, parmi les plus élevées du pays. Au deuxième trimestre 2026, le PIB régional a progressé de 10,95%, portant la croissance du premier semestre à 10,18%, soit la première place dans la région du littorale et montagne du Nord et la septième parmi les 34 villes et provinces du pays.

Photo : VNA/CVN

L'industrie demeure le principal moteur de cette dynamique. Au cours des six premiers mois de 2026, l'indice de production industrielle (IIP) a augmenté de 25,14 % en glissement annuel, grâce notamment aux secteurs de l'électronique, de la transformation et de la fabrication. Sur la même période, les investissements directs étrangers ont atteint plus de 1,77 milliard de dollars, soit près de cinq fois le niveau enregistré un an plus tôt et 10,2% au-dessus de l'objectif annuel.

Après avoir écouté les rapports et les interventions des unités, le Premier ministre a salué les efforts, la détermination et les premiers résultats obtenus par les autorités et la population de Phu Tho.

Il a toutefois souligné des limites, des difficultés et des défis : la part du secteur des services demeure inférieure à la moyenne nationale ; la restructuration économique progresse encore trop lentement ; de nombreux projets en souffrance doivent être réglés ; les infrastructures de transport, de logistique et des zones industrielles restent insuffisantes ; certains projets accusent des retards ; la province manque de main-d'œuvre hautement qualifiée ; les taux de pauvreté et de quasi-pauvreté demeurent élevés dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques...

Afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2026, le chef du gouvernement a invité les dirigeants provinciaux à renouveler leurs méthodes de réflexion, de direction et de gouvernance.

Il a demandé à la province de préparer toutes les conditions nécessaires pour recevoir, répartir et mettre immédiatement en œuvre les programmes nationaux ciblés de la période 2026-2030 dès l'attribution des financements par l'autorité centrale. Il a également insisté sur l'élaboration d'un plan d'investissement public à moyen terme fondé sur une évaluation rigoureuse de l'efficacité socio-économique des projets.

Concernant le développement industriel, le chef du gouvernement a souligné que Phu Tho devait concentrer ses efforts sur les secteurs de haute technologie où elle dispose d'atouts, avec l'ambition de devenir la "capitale industrielle" du Vietnam. Il a appelé à accélérer le développement des infrastructures des zones industrielles, notamment celles dédiées aux hautes technologies, afin d'anticiper les industries stratégiques telles que l'intelligence artificielle, les puces électroniques, les semi-conducteurs, la logistique et les énergies vertes, tout en attirant les grands groupes technologiques, les entreprises privées et les projets de start-up innovantes.

Dans le secteur agricole, il a plaidé pour une transition vers une agriculture et une sylviculture marchandes fondées sur des chaînes de valeur, les hautes technologies, l'économie circulaire et la production biologique. Il a appelé à la création de grandes zones de production spécialisées autour des principales cultures de la province - thé, pamplemousse, orange, banane et riz -, associées à la transformation, à la traçabilité, aux indications d'origine, au développement des marques et à l'élargissement des marchés d'exportation.

S'agissant de la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, Lel Minh Hung a insisté sur la nécessité d'en assurer un fonctionnement fluide, efficace et performant, tout en accélérant la réorganisation et l'utilisation des biens publics ainsi que des bâtiments administratifs devenus excédentaires.

Concernant l'application de la Résolution n°57, il a estimé que le renforcement de l'innovation, de la science et de la technologie et de la transformation numérique contribuerait fortement à améliorer le climat des affaires et de l'investissement.

Le chef du gouvernement a enfin demandé à la province de poursuivre efficacement les politiques de protection sociale, de réduction durable de la pauvreté, de santé et d'éducation, notamment dans les régions montagneuses et habitées par les minorités ethniques. Il a appelé à maintenir le programme de consultations médicales gratuites, à prendre soin des personnes méritantes et des familles de martyrs, à renforcer la protection de l'environnement, des forêts et des ressources naturelles, ainsi qu'à intensifier les mesures de prévention contre les catastrophes naturelles.

Le Premier ministre a également insisté sur le renforcement de la construction du Parti et d'un système politique provincial uni, intègre et efficace, au service de la population et des entreprises.

Dans l'après-midi du 14 juillet, Lê Minh Hung et la délégation gouvernementale se sont rendus au Mémorial des héros et martyrs de la province de Phu Tho pour y déposer des fleurs et offrir de l'encens, avant de rendre visite à plusieurs familles de personnes méritantes.

VNA/CVN