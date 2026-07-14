Lao Cai exhorté à transformer ses atouts en moteurs de développement

Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté Lao Cai à accélérer la restructuration de son économie en promouvant les industries vertes, de haute technologie et à forte valeur ajoutée, ainsi qu'en développant les zones de matières premières et les énergies renouvelables.

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Lors d’une séance de travail tenue le 14 juillet avec la permanence du Comité provincial du Parti sur la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique et de croissance à deux chiffres, le Premier ministre a salué les efforts des autorités locales, soulignant que les résultats positifs obtenus contribuent aux performances générales du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport des autorités locales, Au premier semestre 2026, Lào Cai a globalement rempli les objectifs fixés. Son économie a maintenu une croissance soutenue de 9,01%, supérieure à la moyenne nationale, se classant au quatrième rang régional et au 15e rang national. Le taux de décaissement des investissements publics a dépassé 47%, plaçant la province au cinquième rang national.

Toutefois, le chef du gouvernement a relevé plusieurs défis qui continuent de freiner le développement de la province. Selon lui, l'économie de Lào Cai reste de taille modeste et la croissance enregistrée au premier semestre est inférieure aux prévisions, ce qui accentue la pression pour la fin de l'année.

Pour le reste de l’année 2026 et les années à venir, Lê Minh Hung a demandé à Lào Cai de changer d'approche, en faisant preuve d’initiative et de créativité afin de transformer les difficultés en nouvelles opportunités de développement et de faire de sa position frontalière un avantage stratégique.

Tout en consolidant les moteurs de croissance traditionnels, il a exhorté la province à renouveler son modèle de développement en s'appuyant sur les technologies, la transformation numérique, l'amélioration de la productivité, de la compétitivité et du climat des affaires. La province doit également mettre à jour ses scénarios de croissance afin d'identifier de nouveaux moteurs de développement.

En outre, Lào Cai est invitée à dynamiser le commerce frontalier pour devenir une plateforme logistique intelligente et moderne, tout en faisant du tourisme un secteur économique clé de la région Nord-Ouest.

En matière d’investissement public, le Premier ministre a demandé de maintenir le rythme de décaissement afin d'atteindre un taux de 100% d'ici à la fin de 2026. Il a également demandé à la province de préparer les conditions nécessaires pour mettre en œuvre sans délai les programmes cibles nationaux de la période 2026-2030 dès l'allocation des financements par les autorités centrales.

Il a également demandé à la province de concentrer ses efforts sur le développement d'infrastructures socio-économiques modernes et interconnectées, en accordant une priorité aux réseaux de transport reliant les provinces, les régions et les marchés internationaux.

Le Premier ministre a également demandé de poursuivre la rationalisation de l'appareil administratif afin d'assurer un fonctionnement efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux, tout en garantissant la mise en œuvre des politiques de protection sociale, notamment en faveur des minorités ethniques.

Le même jour, le Premier ministre Lê Minh Hung a rendu hommage aux héros morts pour la Patrie au cimetière provincial des martyrs de Lào Cai et a rendu visite à la famille d'une mère de martyr.

VNA/CVN