Croissance, réformes et gouvernance : les priorités du second semestre

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, a présidé le 14 juillet à Hanoï une conférence récapitulative du deuxième trimestre 2026 réunissant les comités provinciaux et municipaux du Parti, les organes centraux du Parti, les bureaux du Comité central du Parti, du président de la République, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que les unités directement rattachées au Comité central. À cette occasion, il a appelé à accélérer la mise en œuvre des priorités du second semestre 2026.

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Photo : VNA/CVN

Cette réunion avait pour objectif d’évaluer les résultats de la mise en œuvre des missions au deuxième trimestre et au cours des six premiers mois de 2026, ainsi que de définir les principales orientations pour la période à venir.

Présentant un rapport sur la situation et les résultats remarquables enregistrés au deuxième trimestre et durant le premier semestre de l’année, Nguyên Thi Thu Hà, membre du Comité central du Parti et vice-cheffe permanente du Bureau du Comité central du Parti, a indiqué que l’économie vietnamienne avait maintenu une stabilité macroéconomique, avec une inflation maîtrisée et les grands équilibres économiques assurés.

Au deuxième trimestre 2026, le produit intérieur brut (PIB) est estimé en hausse de 8,39%, portant la croissance des six premiers mois à 8,18%, soit le meilleur résultat enregistré depuis 2011. Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint environ 34 milliards de dollars, en progression de 61% sur un an. Le nombre d'entreprises nouvellement créées ou ayant repris leurs activités a également augmenté, tandis que les investissements sociaux ont poursuivi leur progression. Les recettes budgétaires de l'État se sont élevées à près de 1.570.000 milliards de dôngs.

Sur le plan de la gouvernance, l'administration vietnamienne récolte les premiers fruits d'une réforme majeure. Un an après la mise en œuvre du modèle réformé d'administration locale à deux niveaux, un saut qualitatif a été observé dans la gestion publique. Le niveau communal, érigé en nouveau pôle opérationnel de base, a permis de rapprocher l'administration des citoyens, d'accélérer le traitement des dossiers administratifs et d'améliorer le taux de satisfaction des usagers.

Pour consolider ces avancées, Trân Câm Tu a toutefois demandé de poursuivre la simplification du fonctionnement de l'appareil d'État, conformément aux directives du Secrétariat.

"Il faut réduire la fréquence des réunions, rationaliser les méthodes de travail et limiter la multiplication des circulaires, rapports et documents qui alourdissent la charge des échelons locaux. Les réunions doivent être courtes, pragmatiques et orientées vers la résolution des problèmes", a-t-il souligné.

À cet effet, le Bureau du Comité central coordonnera un audit pour fusionner et harmoniser les textes réglementaires et directifs afin d’éviter les chevauchements et la fragmentation législative.

Pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres, Trân Câm Tu a tracé une feuille de route rigoureuse pour le second semestre 2026. Les ministères et autorités locales doivent s'atteler en priorité à éliminer les blocages réglementaires dans les secteurs de l'investissement, de la production et du commerce.

Photo : VNA/CVN

La priorité absolue sera accordée au déblocage des projets d'investissement en souffrance ou en attente de mise en service, ainsi qu'à l'accélération du taux de décaissement des fonds d'investissement public au cours du troisième trimestre. Trân Câm Tu a également demandé d'accélérer la révision de la planification nationale de l'utilisation des terres à l'horizon 2030-2050.

Sur le plan législatif, un vaste chantier attend également le gouvernement et l'Assemblée nationale, avec plus de 40 lois devant être modifiées ou complétées d'ici à la fin de 2026, notamment afin de préciser les mécanismes de décentralisation, de délégation de compétences et d'organisation territoriale.

Sur le plan social, outre la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027 et le déploiement de dispensaires médicaux dans les communes frontalières, le dirigeant a insisté sur le devoir de mémoire. À l'approche du 79e anniversaire de la Journée des invalides et des martyrs, les efforts doivent être maintenus pour la "Campagne des 500 jours et nuits" visant la recherche et l'identification par ADN des soldats disparus.

Enfin, face aux incertitudes de la conjoncture internationale et aux risques climatiques, il a appelé le gouvernement à maintenir la stabilité macroéconomique, à garantir l'approvisionnement en électricité et en carburants et à renforcer les capacités de réponse face aux catastrophes naturelles, notamment les tempêtes, les inondations et les sécheresses. Il a également demandé d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité, la contrebande, la contrefaçon et les campagnes de désinformation, tout en préservant la souveraineté nationale et la stabilité sociale.

VNA/CVN