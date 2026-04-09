Réglementation sur l’assurance santé pour les étrangers au Vietnam en 2026

L’assurance santé pour les étrangers devient un sujet de plus en plus préoccupant pour les travailleurs et experts internationaux au Vietnam. Comprendre clairement les règles permet de garantir les droits en matière de santé et d’éviter les infractions légales.

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Photo : ST/CVN

Les étrangers doivent souscrire à l’assurance santé

Selon la réglementation en vigueur, les étrangers travaillant au Vietnam et soumis à la sécurité sociale obligatoire doivent également participer à l’assurance santé dans le cadre du système de la sécurité sociale vietnamienne.

La participation à l’assurance santé permet d’accéder aux services de soins publics avec un coût largement subventionné.

Personnes concernées

Sont tenus de souscrire à l’assurance santé pour étrangers : Les travailleurs étrangers ayant un contrat de travail d’un an ou plus ; Les personnes disposant d’un permis de travail ou d’une certification professionnelle au Vietnam ; Les employés d’entreprises, organisations ou bureaux de représentation au Vietnam.

Cotisations à l’assurance santé

Les cotisations pour les étrangers sont similaires à celles des travailleurs vietnamiens : Total : 4,5% du salaire mensuel dont les employeur sont 3% et les employés sont 1,5%. Ce calcul est basé sur le salaire servant de référence pour la cotisation à la sécurité sociale selon le contrat de travail.

Durée de cotisation

La durée de cotisation pour les étrangers est généralement liée à la durée du contrat de travail et du permis de travail.

En détail : Paiement mensuel en même temps que la sécurité sociale ; Prise d’effet à partir du début de l’emploi.

Avantages

En participant à l’assurance santé, les étrangers bénéficient des mêmes droits que les travailleurs vietnamiens, notamment :

Soins dans le réseau prévu : remboursement de 80% à 100% des frais selon le type et le lieu de soins.

Soins hors réseau : remboursement uniquement avec une lettre de transfert. Les consultations hors réseau ou les bilans de santé généraux ne sont pas remboursés.

Les bénéficiaires peuvent également accéder à divers services médicaux tels que les analyses, imageries diagnostiques et traitements médicamenteux.

Procédure d’inscription

L’inscription à l’assurance santé pour étrangers se fait généralement via l’entreprise employeur.

Documents requis : contrat de travail, permis de travail ou certificat de dispense, passeport valide.

L’entreprise soumet le dossier à la sécurité sociale vietnamienne pour obtenir le numéro et la carte d'assurance-santé pour l’employé.

Utilisation de la carte d'assurance-santé

Après l’inscription, l’étranger reçoit une carte d'assurance-santé pour les soins médicaux.

De nombreux hôpitaux acceptent : la carte papier, la carte d’identité ou le code d’assurance, et la carte électronique via l’application VssID.

Sanctions pour les entreprises ne souscrivant pas à l’assurance santé des étrangers

Pour les situations où l’assurance santé est obligatoire mais non souscrite pour des employés étrangers, l’entreprise employeuse s’expose à : des sanctions administratives, l’obligation de régulariser rétroactivement les cotisations conformément à la réglementation, ainsi que des pénalités pour retard de paiement.

Ainsi, le respect complet des obligations relatives à l’assurance santé des étrangers constitue une responsabilité partagée entre l’entreprise et le salarié.

Une compréhension précise des dispositions relatives aux cotisations, aux prestations et aux procédures d’adhésion permet aux employés et aux entreprises de se conformer à la loi, tout en garantissant aux expatriés l’accès aux services de santé durant leur séjour et leur activité professionnelle au Vietnam.

Thu Huong/CVN