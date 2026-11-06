Réforme du marché de l'électricité et verdissement des zones industrielles : deux leviers pour la transition énergétique

La Conférence internationale sur l'énergie du Vietnam 2026, placée sous le thème "Accélérer l'énergie durable dans les villes, les bâtiments et les zones industrielles", s'est tenue le 4 novembre au Centre des foires et expositions internationales de Saïgon (SECC), dans le cadre de la Semaine de l’énergie du Vietnam 2026 (Vietnam Energy Week 2026). L’événement se focalise sur un marché de l’électricité plus transparent et concurrentiel.

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Photo: VNS/CVN

Organisée par Informa Markets Vietnam, en partenariat avec l'Association de l'énergie urbaine Asie-Pacifique (APUEA), la conférence a fait le point sur la réforme du marché de l'électricité et le développement des parcs éco-industriels au Vietnam.

Vers un marché de l'électricité plus transparent et plus concurrentiel

Prenant la parole lors de la conférence, Nguyễn Thị Phương Yến, directrice adjointe du Centre d'information sur l'énergie et de développement du marché de l'électricité, a estimé que le secteur énergétique mondial connaît des mutations profondes, sous l'effet de la transition énergétique, des évolutions technologiques et de la transformation numérique. Pour le Vietnam, le défi ne consiste pas seulement à garantir un approvisionnement suffisant, sûr et fiable, mais également à bâtir un système énergétique moderne, capable de s'adapter rapidement aux changements technologiques et aux évolutions du marché.

Selon Mme Yến, le pays s'oriente progressivement vers un marché de l'électricité plus transparent et plus concurrentiel. Cette réforme ouvre de nouvelles perspectives aux producteurs indépendants et permet aux acheteurs et producteurs éligibles de négocier directement leurs contrats d'achat d'électricité. D'après le huitième Plan de développement de l'électricité (PDP8) révisé du gouvernement, la capacité totale de production devrait atteindre environ 183.000 à 236.000 MW d'ici 2030, la part des énergies renouvelables s'établissant entre 28% et 36%.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-elle souligné, des investissements importants seront nécessaires dans des réseaux électriques modernes et des systèmes flexibles, capables d'absorber la production variable des parcs éoliens et solaires. Les systèmes de stockage d'énergie par batteries devraient également jouer un rôle croissant dans l'équilibre entre l'offre et la demande.

Parcs éco-industriels : un potentiel considérable

Côté industrie, Sinem Denir Duru, spécialiste des parcs éco-industriels pour l'Asie à la Société financière internationale (SFI), a rappelé que l'industrialisation rapide exerce une pression croissante sur l'énergie et les ressources naturelles. Le Vietnam compte 478 parcs industriels créés, dont 324 en activité, avec un taux moyen d'occupation de 78,8%. La demande d'électricité commerciale devrait passer d'environ 335 TWh en 2025 à 505 TWh en 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 8,6%.

Photo: Truong Giang/CVN

Selon Mme Duru, les parcs éco-industriels intègrent la durabilité dans la planification, les infrastructures et l'exploitation. Ils aident les entreprises à réduire leur consommation d'énergie, d'eau et de matières premières, à limiter les déchets et les émissions de gaz à effet de serre, tout en abaissant les coûts d'exploitation, en améliorant la productivité et en attirant des investissements de meilleure qualité. Cette évolution devient d'autant plus importante que les groupes manufacturiers multinationaux accordent un poids croissant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi qu'à leurs engagements climatiques dans le choix de leurs sites de production et de leurs fournisseurs.

Lors de la table ronde, les promoteurs de parcs industriels ont partagé leur expérience. M. Surakij Kiatthanakorn, représentant d'AMATA VN, a indiqué que son groupe s'emploie à renforcer la résilience climatique et l'efficacité des ressources de ses parcs, grâce à la réutilisation de l'eau, à l'énergie solaire en toiture et aux contrats d'achat direct d'électricité. Son parc de Đồng Nai, engagé depuis 2020 dans le Programme mondial des parcs éco-industriels, a vu son score d'évaluation passer d'environ 50% à 90%.

Vincent Kwok, représentant du groupe Kinh Bắc City, a pour sa part estimé que les engagements internationaux en matière de durabilité et les exigences réglementaires façonnent de plus en plus le développement des parcs industriels. Son entreprise met l'accent sur les énergies renouvelables, la collecte de données ESG et les infrastructures durables.

Les intervenants ont reconnu que la transformation des parcs existants reste un défi. Les progrès ne dépendent pas uniquement des exploitants d'infrastructures : les entreprises locataires doivent elles aussi investir dans de nouveaux équipements et adapter leurs procédés de production. L'accès à des financements verts à un coût raisonnable est donc déterminant.

Selon eux, des parcs industriels plus verts permettraient au Vietnam d'attirer des investissements de qualité, de renforcer la compétitivité des industriels et de consolider des chaînes d'approvisionnement durables.

Truong Giang/CVN