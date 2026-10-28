Forum économique d'Automne 2026

Quand les données deviennent le "passeport" des produits agricoles

Un lot de café ou un sac de riz doit désormais s'accompagner d'un dossier prouvant où il a été cultivé, de quelle manière et avec quelle empreinte environnementale. Tel a été le fil conducteur de la session de discussion consacrée à la technologie agricole dans l'après-midi du 27 octobre, dans le cadre du Forum économique d'Automne 2026 (AEF 2026).

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L'AEF 2026 s'est tenu du 26 au 29 octobre à Hô Chi Minh-Ville, sous l'égide du Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville et organisé par le Centre de la quatrième révolution industrielle d'Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), réunissant plus de 1.800 délégués nationaux et internationaux.

Le forum bénéficie d'une co-image de marque (co-branding) avec le Forum économique mondial (WEF). Selon Lê Truong Duy, directeur du HCMC C4IR, c'est la première fois que le WEF associe sa marque à un forum organisé par une collectivité locale. (Quatre jours de mise en réseau pour l'investissement et la technologie au Forum économique d'automne 2026.)

La deuxième journée de travail du forum comportait 16 sessions thématiques. Les sujets relatifs à la logistique verte, à la production de pointe et aux technologies agricoles ont été abordés sous l'angle de la nécessité de transformer le modèle de production, d'accroître la productivité et d'élargir les marchés.

Notamment, la session sur les technologies agricoles a vu la participation du représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Viêtnam, mettant l'accent sur les solutions visant à bâtir un système agroalimentaire transparent, responsable et durable.

Cette session était modérée par le Dr. Vinod Ahuja, représentant en chef de la FAO au Viêt Nam. Les discussions ont porté sur la manière dont la technologie contribue à relever les défis liés à la gestion des intrants, à la traçabilité, au commerce et à l'exportation des produits agricoles. Ont également pris part aux échanges des représentants d'instituts de recherche, d'entreprises de transformation et d'acteurs technologiques.

Photo : CTV/CVN

Le volume de production n'est plus la seule réponse

En ouverture de la session, M. Ahuja a posé le problème : accroître les volumes d'exportation ne suffit plus pour valoriser les produits agricoles. La compétitivité dépend de plus en plus de la capacité à prouver l'origine, les processus de production, le degré de conformité aux normes de durabilité et l'impact environnemental.

Selon lui, le commerce des produits agricoles évolue, passant d'une confiance fondée sur des relations interpersonnelles à un système de normes, de certifications et de données. Les grands marchés s'intéressent de près aux informations relatives à chaque parcelle de culture, aux résultats des contrôles de sécurité sanitaire et au volume des émissions de gaz à effet de serre - des éléments que les acheteurs ne peuvent déceler à l'œil nu ni par le simple contrôle du produit fini.

Nguyên Canh Thang, président du Conseil d'administration de la Joint-stock Company d'investissement et de technologie Exabyte, partage cette même analyse. À mesure que les chaînes d'approvisionnement s'élargissent, la confiance fondée sur les relations personnelles ne suffit plus à répondre aux exigences du commerce international, car les acheteurs ont besoin de savoir d'où provient le produit, comment il a été cultivé, quels intrants ont été utilisés et de quelle manière il a été conservé. En l'absence d'informations ou si celles-ci ne sont pas vérifiables, un produit de qualité court toujours le risque d'être dévalué. De surcroît, un seul lot non conforme peut nuire à la réputation de l'entreprise tout entière ainsi qu'à celle de toute la région de production.

M. Thang a pris pour exemple le règlement de l'Union européenne sur la déforestation (RDUE / EUDR). Ce texte exige des informations sur l'origine des produits, notamment des données de géolocalisation des zones de production, bien qu'il ne s'applique pour l'instant qu'à un groupe restreint de marchandises et non à l'ensemble des produits agricoles. Néanmoins, l'orientation générale est claire : l'exigence de traçabilité doit être intégrée aux processus dès le départ.

Trân Tân Viêt, membre du Conseil d'administration de la Société par actions Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS), s'est exprimé de manière encore plus directe du point de vue des entreprises. Selon lui, la traçabilité ne constitue plus un simple avantage concurrentiel, mais une condition sine qua non pour toute entreprise désireuse de s'implanter sur le marché international.

Premier goulet d'étranglement

Alors, pourquoi est-ce si difficile ? Le représentant de la FAO a souligné que le premier obstacle réside dans la fragmentation de la structure de production. Le Vietnam compte environ 8 millions de foyers d'agriculteurs répartis sur plus de 10 millions de petites parcelles. La collecte d'informations pour chaque parcelle exige du temps et des ressources, d'autant que tous les foyers ne tiennent pas un registre régulier.

M. Ahuja a cité une enquête à petite échelle menée dans la filière café. La grande majorité des ménages agricoles ne tiennent pas de registres cohérents, et seulement 10 % environ des foyers interrogés disposent de données pour chaque parcelle. En l'absence de données issues de la phase de production, toute vérification et traçabilité s'avèrent difficiles.

Photo : VNA/CVN

Le deuxième problème tient au fait que les données, bien qu'existantes, se trouvent dispersées. Une même parcelle peut figurer dans les dossiers de code de zone de culture, sur la plateforme de traçabilité d'une entreprise et dans les bases de données de l'importateur. Lorsque ces systèmes ne sont pas interconnectés et manquent d'un identifiant unique permettant les recoupements, la validation des informations devient complexe.

M. Ahuja a suggéré que le Viêt Nam développe une infrastructure de données partagée, unifiant l'identifiant de chaque parcelle de terrain, les normes d'interconnexion ainsi qu'un mécanisme de vérification indépendant.

La session consacrée à la technologie s'est révélée pragmatique, exempte de tout artifice de démonstration.

Alessandro Flammini, conseiller senior à la Division des statistiques de la FAO, a indiqué que l'année précédente, son organisation avait eu recours à l'intelligence artificielle et à l'imagerie satellitaire pour cartographier plus de 50.000 hectares à An Giang, identifiant ainsi plus de 28.000 parcelles de riziculture. L'association des systèmes d'information géographique, de l'IA et des données ouvertes permet de délimiter les parcelles, de suivre les cultures et de reconstituer l'historique des pratiques agricoles à moindre coût.

Surmonter les obstacles

Pour généraliser cette approche, les autorités locales doivent néanmoins surmonter les obstacles liés aux coûts de déploiement, aux compétences numériques et à l'interopérabilité entre les différents systèmes. Il a également suggéré d'évaluer l'efficacité de la technologie à l'aide d'un critère simple : les agriculteurs continuent-ils à l'utiliser une fois le projet achevé et les financements retirés ?

S'appuyant sur l'expérience de ses recherches, le Dr. Truong Vinh Hai, directeur de l'Institut des sciences et techniques agricoles du Sud, a rappelé que l'Institut a collaboré avec la partie coréenne pour développer un modèle de gestion de ferme intelligente à Dà Lat, permettant de réguler la fertilisation, l'humidité, la température et la protection contre les nuisibles pour la culture des piments et des tomates. Selon lui, ce modèle permet d'accroître la productivité et la qualité des produits agricoles tout en réalisant des économies d'eau, d'engrais et de produits phytosanitaires.

Toutefois, l'obstacle à sa généralisation demeure considérable, l'investissement initial excédant les capacités financières de nombreux petits exploitants. C'est pourquoi l'Institut privilégie actuellement la formation et l'accompagnement afin d'accueillir les agriculteurs désireux de s'initier à ces pratiques. L'Institut a également entamé la numérisation des processus de culture de la banane et du manioc à Dông Nai.

Photo : CTV/CVN

Concernant la blockchain, Nguyên Hoàng Nhât, vice-président permanent et directeur technique d'Exabyte, a présenté la plateforme Agrichain.

Selon sa description, le système vise à enregistrer les différentes étapes de production, à faciliter l'identification des zones de culture et à archiver l'historique des mises à jour de données.

Des capteurs collectent les informations environnementales, l'intelligence artificielle aide à détecter les anomalies, et des photographies géolocalisées permettent de corroborer les activités menées à la ferme.

MM. Nhât et Thang ont tous deux insisté sur une limite fondamentale. La capacité à assurer la traçabilité ne garantit pas l'exactitude des informations fournies en amont.

La blockchain enregistre l'ensemble des modifications, mais si les données initiales sont erronées, elle ne fait qu'archiver l'erreur en toute fidélité. Les données doivent impérativement être vérifiées, rattachées à un responsable et recoupées avec la réalité.

Il rappelle également un avertissement issu du portail de traçabilité des autorités de gestion agricole : le timbre de traçabilité n'est qu'un outil d'accompagnement reposant sur les informations communiquées par les organisations et les particuliers, tandis que la responsabilité de la qualité et de l'exactitude incombe pleinement au producteur.

Par conséquent, un code QR menant vers une page promotionnelle ne constitue pas une véritable traçabilité. La valeur réside dans le dossier sous-jacent : le lot de marchandises, le journal de culture, les intrants, les certifications et les procès-verbaux de transfert.

La question des coûts : qui paie pour la transparence ?

La partie des discussions qui a suscité le plus d'attention a porté sur la question des coûts et sur leur répartition. Selon M. Ahuja, les dépenses liées à la mesure, à la cartographie, à l'enregistrement et à l'audit d'une parcelle de terrain restent pratiquement identiques, qu'elle soit vaste ou exiguë.*

Par conséquent, rapporté à chaque tonne de produits agricoles, le coût de certification pèse plus lourdement sur les petits exploitants, les exposant au risque d'être exclus de la chaîne de valeur en l'absence d'un mécanisme de partage adapté.

Le représentant de la FAO a esquissé une feuille de route en deux volets. Au niveau local, il suggère que les coopératives et les organisations paysannes jouent un rôle de pivot pour regrouper, contrôler et gérer les données des ménages membres, permettant ainsi de mutualiser les coûts et de renforcer le pouvoir de négociation.

Au niveau de l'État, il estime indispensable d'investir dans les infrastructures mutualisées telles que les standards de données, l'identification des parcelles et les méthodologies de calcul des émissions.

C'est sur cette base de données vérifiées que les entreprises technologiques, financières, d'assurance et de certification pourront développer leurs services. Le secteur privé pourra ainsi proposer des prestations de traçabilité, de services financiers et de conseil technique en s'appuyant sur cette plateforme commune.

M. Ahuja a également évoqué le projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission de carbone dans le delta du Mékong. Les agriculteurs ont modifié leurs pratiques culturales à grande échelle, mais la mesure et la vérification des résultats en matière de réduction des émissions doivent encore s'aligner sur la réalité du terrain.

À l'autre bout de la chaîne, les entreprises ont avancé des chiffres concrets. Trân Tân Viêt a indiqué qu'AgriS collecte des informations sur les sols, les semences et les mesures de protection des cultures, standardise les processus avant de les intégrer dans son système de gestion.

Grâce à cette démarche, les acheteurs peuvent assurer la traçabilité depuis la zone de matière première jusqu'au produit fini, tandis que l'entreprise est en mesure d'évaluer la productivité et la qualité, et d'élaborer des politiques d'achat adaptées à chaque foyer.

Les cultivateurs peuvent ainsi bénéficier d'un soutien en capital, en intrants et en mécanisation en fonction de leurs besoins réels. Selon lui, dans les zones où sont appliqués les procédés de culture améliorés transférés par l'entreprise, les rendements progressent de 30% et les coûts diminuent de 10%, en partie grâce à une utilisation réduite d'engrais.

Photo : CTV/CVN

Concernant la répartition des rôles, les intervenants ont fait preuve d'un consensus : la traçabilité profite à l'État, aux entreprises, aux clients et aux agriculteurs.

L'État investit dans la cartographie numérique et l'attribution des codes de zones de culture, tandis que les entreprises prennent l'initiative de concevoir des systèmes répondant aux exigences des clients.

Quant aux agriculteurs, ils ne doivent pas être accablés par la charge financière, dans la mesure où ce sont eux qui génèrent les données par le biais de leurs activités productives.

Bella Gwon, fondatrice de la société AgUni Co., Ltd., a apporté un éclairage complémentaire. Selon elle, les petits exploitants n'ont pas besoin de posséder individuellement des infrastructures onéreuses, mais peuvent s'associer pour les utiliser et les exploiter collectivement.

M. Nhật a également souligné que si chaque foyer devait bâtir son propre système de manière isolée, la numérisation aurait du mal à porter ses fruits. Les applications doivent être imbriquées dans les tâches quotidiennes - telles que la réception des consignes, l'enregistrement des intrants, la prise de photographies ou la validation des étapes achevées -, afin que les agriculteurs perçoivent concrètement l'utilité de la tenue de registres.

Le défi de l'institutionnalisation

L'aspect le plus remarquable de cette session de discussion réside sans doute dans la manière de poser le problème. La technologie ne constitue plus une inconnue : imagerie satellitaire, capteurs, intelligence artificielle et blockchain sont d'ores et déjà disponibles. M. Ahuja a résumé la situation en soulignant que le prochain avantage concurrentiel des produits agricoles vietnamiens consistera à prouver leur qualité à grande échelle, pour un coût supportable par les agriculteurs, et qu'il ne s'agit pas seulement d'un enjeu technologique, mais bien d'un "défi institutionnel".

En d'autres termes, ce qui fait défaut, ce sont des normes de données unifiées, un système d'identifiants unique, un mécanisme de vérification indépendant ainsi que des règles de partage des coûts équitables. Les experts réunis lors de cette session ont également préconisé de donner la priorité aux infrastructures de production et aux données mutualisées, d'harmoniser les normes d'interconnexion, de mobiliser des ressources diversifiées pour le soutien aux producteurs, de renforcer les liens au sein des communautés de production et d'accélérer la formation des agriculteurs aux compétences numériques.

Truong Giang/CVN