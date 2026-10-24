Montée des eaux au Vietnam : la boussole stratégique d’un expert de Hong Kong

Le Vietnam devrait investir dans la sensibilisation du public, former des scientifiques locaux et renforcer la coordination entre les autorités locales et centrales afin de faire face aux risques croissants liés à l’élévation du niveau de la mer et à l’affaissement des sols, selon le Professeur Yucheng Lin, maître de conférences à l’Université municipale de Hong Kong (CityUHK), en Chine.

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Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hong Kong (Chine), cet expert spécialisé dans les variations du niveau de la mer et l’évaluation des risques climatiques a expliqué que le Vietnam est confronté, tout comme les régions côtières chinoises, à des facteurs mondiaux d’élévation du niveau de la mer ; toutefois, des conditions locales peuvent entraîner des différences significatives dans l’ampleur des risques encourus.

Les deux principaux facteurs mondiaux sont la fonte des calottes glaciaires polaires et la dilatation thermique de l’eau de mer due au réchauffement des océans. Paradoxalement, le Vietnam et le Sud de la Chine pourraient connaître une élévation du niveau de la mer supérieure de 20% à la moyenne mondiale, en raison de leur éloignement des calottes glaciaires polaires.

À mesure que ces calottes rétrécissent, leur attraction gravitationnelle diminue, ce qui provoque un déplacement des masses d’eau vers des littoraux plus lointains. Par ailleurs, des modifications des courants océaniques entraînent un apport supplémentaire d’eau sur les plateaux continentaux peu profonds de la mer de Chine méridionale.

En conséquence, Hong Kong et Hô Chi Minh-Ville pourraient connaître une élévation du niveau de la mer comparable, induite par ces processus océaniques, a souligné le professeur Yucheng Lin.

Toutefois, l’affaissement des sols constitue une menace supplémentaire et sérieuse pour le Vietnam. Les grandes villes vietnamiennes sont situées sur des deltas fluviaux, où la présence de sédiments meubles, l’extraction excessive des eaux souterraines et le poids des infrastructures lourdes contribuent à l’enfoncement des sols.

D’après une étude satellitaire menée sur 48 villes métropoles côtières, Hô Chi Minh-Ville détient l’un des pires bilans d’affaissement au monde : certains de ses quartiers s’enfoncent de près de 4 cm par an. Hanoï n’est pas épargnée avec des pics à 5 cm annuels, tandis que l’ensemble du delta du Mékong - dont l’altitude moyenne dépasse à peine un mètre - perd entre 1 et 3 cm de hauteur chaque année.

Ces taux sont nettement supérieurs à l’élévation actuelle du niveau de la mer à l’échelle mondiale, qui est d’environ 5 mm par an ; ce constat souligne l’importance d’une planification de l’occupation des sols et d’une gestion des eaux souterraines qui soient efficaces.

Le Professeur Yucheng Lin a recommandé au Vietnam de donner la priorité à l’investissement dans le capital humain, notamment en sensibilisant le public et en formant une équipe nationale de scientifiques capables d’évaluer les risques liés à l’élévation du niveau de la mer et de concevoir des réponses adaptées.

Photo : VNA/CVN

Il a averti que l’élévation du niveau de la mer pourrait menacer des habitations et des communautés au cours de la vie des populations actuelles. Un niveau de la mer plus élevé permet aux ondes de tempête de pénétrer plus profondément dans les terres ; ainsi, des inondations côtières qui ne survenaient autrefois qu’une fois par siècle pourraient se produire tous les dix ans, voire chaque année. L’intrusion d’eau salée menace également les cours d’eau et les terres agricoles.

L’importante intrusion d’eau salée survenue en 2016 dans le delta du Mékong - qui a endommagé des zones rizicoles au sein d’une région assurant environ 90% des exportations de riz du Vietnam - a illustré les coûts économiques et sociaux potentiels, a-t-il souligné.

Le Vietnam a également besoin de spécialistes maîtrisant la dynamique océanique, les mouvements de la croûte terrestre et les évolutions des calottes glaciaires polaires. Leur expertise permettrait de traduire les projections mondiales en plans adaptés aux réalités géographiques et socio-économiques locales, tout en identifiant des mesures économiquement pertinentes.

Le Professeur Yucheng Lin a souligné que l’élévation du niveau de la mer est un problème complexe qui touche de nombreux secteurs et parties prenantes, mais que les incertitudes entourant les projections futures du niveau de la mer ne justifient en rien l’attentisme.

Les décideurs politiques doivent intégrer une réalité : leurs choix transforment rapidement la donne. L’histoire de Shanghai l’illustre parfaitement. Au XXe siècle, le pompage massif des eaux souterraines a provoqué un affaissement spectaculaire de la métropole, certains quartiers s’enfonçant de plus d’un mètre. Pour endiguer la crise, la ville a rationné les prélèvements et réinjecté de l’eau dans les nappes phréatiques, stabilisant le sol avec succès. En reprenant le contrôle de son destin géologique, Shanghai a sécurisé son avenir durable tout en rassurant les investisseurs sur sa résilience.

Par ailleurs, la sécurisation des infrastructures critiques (centrales, ports, réseaux d’eau) exige une vigilance absolue. Face à une science du climat en constante évolution, les projections sur la hausse du niveau de la mer doivent être actualisées en continu. L’action publique ne peut cependant pas attendre un consensus figé pour protéger des ouvrages conçus pour durer.

Dans les cas où une défaillance s’avérerait catastrophique - comme pour le projet de centrale nucléaire sur la côte du Centre-Sud -, la conception doit intégrer les pires scénarios. La référence absolue reste la trajectoire extrême du GIEC : une hausse globale des eaux frôlant les 2 mètres d’ici 2100. Un risque à faible probabilité, mais à l’impact maximal.

Enfin, les aménagements côtiers sont coûteux, et les provinces littorales du Vietnam présentent des risques et disposent de ressources qui varient d’une zone à l’autre. Les autorités locales doivent collaborer avec les échelons régionaux et nationaux afin d’élaborer, pour chaque site, le plan le plus adapté et le plus économiquement efficient.

VNA/CVN