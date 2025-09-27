Le Vietnam et la Russie intensifient leur coopération via le canal parlementaire

Sur invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale russe, Vyacheslav Volodin, effectuera les 28 et 29 septembre une visite officielle au Vietnam et coprésidera la 4 e réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l'AN du Vietnam et la Douma d'État de la Russie.

Il s'agira de la troisième visite de Vyacheslav Volodin au Vietnam en sa qualité de président de la Douma d'État, un événement qui contribuera à approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, et renforce les liens de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne, la Douma d'État et le Conseil de la Fédération (chambre haute) de Russie.

75 ans de relations d'amitié traditionnelles et de haute confiance

L'Union soviétique fut l'un des premiers pays au monde à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam le 30 janvier 1950, posant ainsi les bases d'une amitié durable et d'une coopération solide entre le Vietnam et la Russie. Au cours des sept dernières décennies, les deux nations ont vu leurs relations se développer de manière complète et profonde.

Un jalon important fut la signature, le 16 juin 1994, du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié entre le Vietnam et la Russie. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2001, puis un partenariat stratégique global en 2012.

Toujours en 2021, une déclaration commune a été publiée sur la Vision du Partenariat stratégique global à l'horizon 2030. Dans ce cadre, la coopération s'est développée dans tous les domaines. Les relations politiques Vietnam-Russie jouissent d'une haute confiance, avec des échanges de délégations et des contacts fréquents à tous les niveaux, qui impulsent fortement la coopération bilatérale.

Plus récemment, lors de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024, les deux parties ont publié une déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique global, soulignant la volonté des deux pays à rendre leur coopération plus efficace et substantielle, en phase avec leur partenariat stratégique global.

L'année 2025 est marquée par le 75e anniversaire des relations diplomatiques. Elle a vu des visites et contacts réguliers de haut niveau, notamment la visite officielle du Premier ministre russe Mikhail Mishustin au Vietnam (en janvier 2025), la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm en Russie pour participer à la célébration du 80e anniversaire du Jour de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 9 mai 2025), la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président russe Vladimir Poutine en marge du Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (SCO) en septembre 2025.

Les deux pays maintiennent également le Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, dont la 25e session a eu lieu en Russie en septembre 2024. De plus, ils collaborent étroitement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales telles que les Nations unies, l'APEC, l'ASEM et l'ARF.

Une coopération fructueuse dans de nombreux domaines

La coopération économique et commerciale entre les deux pays est en développement continu. La croissance des échanges commerciaux bilatéraux s'est accélérée, notamment après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique en octobre 2016.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,63 milliards de dollars en 2023 et 4,58 milliards de dollars en 2024. Durant les sept premiers mois de 2025, il s'élevait à 2,98 milliards de dollars. La Russie compte actuellement 207 projets d'investissement au Vietnam, cumulant environ 990 millions de dollars de capitaux enregistrés tandis que le Vietnam détient 17 projets en Russie représentant 1,6 milliard de dollars.

Le secteur du pétrole et de l'énergie est un pilier important des liens bilatéraux. Les deux parties sont en cours de négociation pour signer des protocoles et accords intergouvernementaux dans les domaines de la prospection géologique et de l'exploitation pétrolière et gazière. Elles montrent également un intérêt pour le rétablissement de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire.

La coopération dans les domaines de la science-technologie et de l'éducation-formation est également stratégique et s'élargit. La Russie est devenue une destination attrayante pour de nombreux étudiants vietnamiens, grâce à des programmes de bourses et une formation de qualité. Depuis 2019, la Russie a augmenté le nombre de bourses offertes au Vietnam à environ 1.000 par an, accueillant actuellement plus de 5.000 étudiants vietnamiens.

Coopération parlementaire accrue

La coopération parlementaire entre les deux pays est institutionnalisée depuis l’accord de 2009 entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d’État russe, renouvelé en 2013, puis par l’accord avec le Conseil de la Fédération en 2012.

En 2018, un comité de coopération interparlementaire a été créé, coprésidé par les présidents des deux organes législatifs. Depuis sa mise en place, trois sessions ont déjà eu lieu : en 2019 et 2024 en Russie, en 2023 au Vietnam. Ce mécanisme permet aux deux organes législatifs de soutenir les gouvernements dans la mise en œuvre des priorités bilatérales. Ils entretiennent également des groupes parlementaires d’amitié.

La 4ᵉ réunion du Comité, organisée cette fois à Hanoï, offre l’occasion de discuter de l’ensemble de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, énergétique, scientifique, éducatif, culturel et sécuritaire. Elle vise aussi à promouvoir les projets clés, lever les obstacles existants et définir les orientations futures, contribuant à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

La visite officielle du président de la Douma d'État russe, Vyacheslav Volodin, témoigne de l'importance que les deux pays accordent à leur amitié traditionnelle et leur volonté d’approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, l'objectif de cette visite est d'intensifier la coopération, la coordination entre les commissions spécialisées et les groupes d'amitié, ainsi que l'action conjointe au sein des forums interparlementaires internationaux et régionaux.

Elle constitue une occasion pour les dirigeants des deux pays d'échanger sur l'ensemble des questions de coopération bilatérale, de promouvoir la mise en œuvre des projets conjoints et définir les orientations futures de la coopération.

