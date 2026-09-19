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Société
Record national : plus de 2.000 seniors réunis à Hanoï pour une danse collective

Le 17 septembre 2026, plus de 2.000 personnes âgées venues de dix quartiers de Hanoï ont participé à une danse collective à Xuân Đỉnh, établissant un record national. L’événement a marqué le lancement du Mois d’action pour les personnes âgées.

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L'activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.

Établissement du record du Vietnam pour la plus grande danse collective réunissant des personnes âgées.
Photo : VNA/CVN
Nguyên Thanh Binh, président de l’Association des personnes âgées du Vietnam, prend la parole lors de l’événement.
Photo : VNA/CVN
Consultations médicales, examens de santé et distribution de produits nutritionnels aux participants.
Photo : VNA/CVN
Des personnes âgées enthousiastes participent avec énergie à la démonstration.
Photo : VNA/CVN
Remise de la Décision d’homologation du record national.
Photo : VNA/CVN

VNA/CVN

#Record national #personnes âgées #danse collective

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Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

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