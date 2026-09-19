Record national : plus de 2.000 seniors réunis à Hanoï pour une danse collective

Le 17 septembre 2026, plus de 2.000 personnes âgées venues de dix quartiers de Hanoï ont participé à une danse collective à Xuân Đỉnh, établissant un record national. L’événement a marqué le lancement du Mois d’action pour les personnes âgées.

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L'activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

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