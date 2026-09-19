Record national : plus de 2.000 seniors réunis à Hanoï pour une danse collective

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>> Le Vietnam considère les personnes âgées comme une ressource de développement
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L'activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.
|Établissement du record du Vietnam pour la plus grande danse collective réunissant des personnes âgées.
|Photo : VNA/CVN
|Nguyên Thanh Binh, président de l’Association des personnes âgées du Vietnam, prend la parole lors de l’événement.
|Photo : VNA/CVN
|Consultations médicales, examens de santé et distribution de produits nutritionnels aux participants.
|Photo : VNA/CVN
|Des personnes âgées enthousiastes participent avec énergie à la démonstration.
|Photo : VNA/CVN
|Remise de la Décision d’homologation du record national.
|Photo : VNA/CVN
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