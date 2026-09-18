Les pays du Mékong-Lancang renforcent leur coopération contre les fausses informations

Un forum sur les médias et une cérémonie de remise des prix d’un concours consacré à la lutte contre les fausses informations se sont tenus le 17 septembre à Phnom Penh, sous le thème "Lutter contre les fausses informations et promouvoir l’intégrité de l’information dans la région Mékong-Lancang".

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Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni notamment le ministre cambodgien de l’Information, Neth Pheaktra, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, des représentants de l’ambassade de Chine et des ambassades des pays de l’ASEAN au Cambodge, ainsi que des délégations des pays membres de la coopération Mékong - Lancang. De nombreux experts des médias, journalistes et créateurs de contenu ont également pris part aux échanges.

Organisé par le ministère cambodgien de l’Information en coopération avec le Fonds spécial de coopération Mékong - Lancang, le forum vise à sensibiliser le public aux risques et aux conséquences des fausses informations et du partage irresponsable de contenus. Il constitue également une plateforme d’échange d’expériences en matière de vérification de l’information et de renforcement de la coopération régionale pour endiguer la propagation des contenus erronés.

Intervenant lors du forum, le secrétaire d’État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, également président du Secrétariat national cambodgien pour la coopération Mékong - Lancang, Kan Pharidh, a estimé que le thème du forum était particulièrement opportun dans un contexte international en évolution rapide.

Il a souligné que la transformation numérique et les progrès de l’intelligence artificielle (IA) offraient d’importantes opportunités, tout en accentuant les défis liés aux informations erronées, aux fausses informations, aux contenus délibérément déformés et aux opinions susceptibles d’induire le public en erreur. Selon lui, ces phénomènes peuvent, s’ils ne sont pas maîtrisés, éroder la confiance du public, porter atteinte à la crédibilité des institutions et à la cohésion sociale, et affecter la paix, la stabilité et la coopération régionales.

Kan Pharidh a appelé à renforcer la coopération et l’action commune dans le cadre de la coopération Mékong - Lancang afin de préserver le développement politique, économique, social et culturel de la région. Il a également insisté sur l’importance d’une information rapide, fiable et exacte, ainsi que sur le rôle d’un journalisme professionnel et responsable et de médias crédibles dans le renforcement de la confiance du public et de la compréhension mutuelle.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le ministre Neth Pheaktra a estimé que la lutte contre les fausses informations ne devait pas se limiter à rectifier les informations erronées après leur diffusion. Il a plaidé pour la construction d’un écosystème informationnel permettant au public d’accéder à des sources fiables, aux médias professionnels de maintenir des normes élevées, aux autorités de communiquer efficacement et aux technologies d’être utilisées de manière responsable, tout en renforçant les compétences des citoyens.

Il a également souligné les efforts déployés par le Cambodge à travers la campagne "Ne croyez pas aux fausses informations", ainsi que diverses initiatives dans les domaines de l’éducation aux médias et au numérique, du journalisme professionnel, de la création de contenu responsable et de la communication publique.

À l’issue des discussions et des échanges d’expériences entre les pays de la région, les organisateurs ont remis les prix "Médias et créateurs de contenu sans fausses informations" à cinq œuvres journalistiques ayant apporté des contributions et produit des effets positifs sur la société.

Le forum devrait contribuer à la mise en place d’un réseau de journalistes et de créateurs de contenu responsables, au renforcement de la confiance du public dans les sources fiables et au développement des capacités régionales en matière de prévention et de lutte contre les fausses informations.

VNA/CVN