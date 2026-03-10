Recettes budgétaires issues du commerce extérieur en hausse de 12,3%

Le Vietnam a perçu 70.085 milliards de dôngs (2,66 milliards de dollars) de recettes budgétaires issues des importations et des exportations au cours des deux premiers mois de 2026, atteignant ainsi 15,5% de l’objectif annuel et enregistrant une hausse de 12,3% par rapport à la même période de l’année précédente, selon le Département des douanes du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les recettes pour le seul mois de février ont atteint environ 28.696 milliards de dongs, soit une baisse de 30,7% par rapport à janvier.

Le volume total des échanges commerciaux en février s’est élevé à 67,19 milliards de dollars, en recul de 23,8% sur un mois. La valeur des exportations s'est établie à 33,09 milliards de dollars, soit une baisse de 23,4%, tandis que les importations étaient estimées à 34,1 milliards de dollars, en recul de 24,2%.

Pour les deux premiers mois de l'année, la valeur des échanges commerciaux a totalisé 155,73 milliards de dollars, en hausse de 22,3% sur un an, ce qui représente une augmentation de 28,36 milliards de dollars. Les exportations ont progressé de 18,3% pour atteindre 76,39 milliards de dollars, tandis que les importations ont bondi de 26,3% à 79,34 milliards de dollars.

Les entreprises à capitaux étrangers ont représenté 117,1 milliards de dollars du volume total des échanges commerciaux au cours de cette période, soit une forte hausse de 35,9% par rapport à la même période en 2015.

Parallèlement, les autorités ont indiqué que la contrebande, la fraude commerciale et le transport transfrontalier illégal de marchandises demeurent des problèmes complexes. Les cas récents concernent principalement les stupéfiants, les feux d'artifice et les produits alimentaires surgelés non conformes aux normes de sécurité le long des routes frontalières du nord avec la Chine et des zones frontalières du centre avec le Laos.

Les voies maritimes représentent la part la plus importante des infractions, avec 1.006 cas sur 1.787 détectés, soit 56,3% du total, ce qui représente une augmentation de 479 cas (90,9%) par rapport à la même période l'année précédente. Les voies terrestres ont enregistré une hausse de 61,3%, soit 200 cas, principalement le long des frontières entre le Vietnam et la Chine et entre le Vietnam et le Cambodge.

Les infractions sur les voies aériennes ont également augmenté de 32 cas sur un an, pour une valeur des marchandises confisquées estimée à 28,8 milliards de dôngs. La plupart des cas ont été détectés dans les principaux aéroports internationaux, notamment les aéroports internationaux de Nôi Bài, Tân Son Nhât et Dà Nang.

Les autorités ont également mis au jour des cas de trafic de drogue sur des vols en transit via le Qatar, impliquant des passagers en provenance de Thaïlande ou voyageant du Vietnam vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

L'administration douanière a annoncé qu'elle intensifiera le contrôle des sources de revenus, renforcera les contrôles relatifs à l'évaluation en douane, à l'origine des marchandises et aux politiques fiscales, et consolidera l'analyse des risques afin de prévenir la fraude fiscale et les pertes de recettes.

Elle prévoit également d'étendre les inspections après dédouanement et les audits d'entreprises, notamment en cas de suspicion d'irrégularités dans les déclarations fiscales, de prix de transfert ou d'abus des régimes tarifaires préférentiels. Par ailleurs, elle renforcera sa coordination avec les forces de police, les garde-frontières et les garde-côtes pour lutter contre la contrebande et la fraude commerciale, et sanctionnera rigoureusement les infractions à la réglementation douanière et fiscale.

VNA/CVN