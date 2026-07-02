À New York, place au mariage pas si secret de Taylor Swift et Travis Kelce

C'est le "secret le moins bien gardé du show-business" , s'amuse la presse people à mesure qu'elle en dévoile les détails : le mariage XXL de la popstar Taylor Swift doit débuter jeudi 2 juillet à New York.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La rumeur d'une union de la chanteuse et du footballeur américain Travis Kelce le 3 juillet au Madison Square Garden, où elle a plusieurs fois chanté, court depuis plusieurs semaines.

Elle n'a pas été confirmée officiellement et la porte-parole de l'intéressée n'a pas répondu à la sollicitation de l'AFP. Mais l'hypothèse est de plus en plus probable.

Le média people Page Six ou encore la chaîne américaine ABC affirment que les festivités s'ouvriront à 18h00 par un dîner auquel une centaine de personnes sont conviées.

Le mariage doit avoir lieu vendredi 3 juillet devant plus de mille invités, dont de nombreuses célébrités (la chanteuse Selena Gomez, les mannequins Gigi Hadid et Cara Delevingne, l'actrice Zoë Kravitz, les coéquipiers du marié...).

Les convives, dont la presse dit qu'ils ont signé un accord de confidentialité et seront privés de téléphone portable, sont attendus à partir de 15h30 pour un cocktail. La cérémonie est programmée à 17h30, suivie d'une réception jusque tard dans la nuit.

D'après Page Six, la chanteuse Stevie Nicks et le musicien country Tim McGraw se produiront. Des prestations d'Ed Sheeran et Paul McCartney sont évoquées par ailleurs.

Château en construction

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis le début de la semaine, le Madison Square Garden, célèbre salle de spectacles et arène sportive, reçoit livraison sur livraison, en préparation d'un événement privé tenu secret.

Devant l'enceinte mercredi après-midi 1er juillet, plusieurs dizaines de journalistes et photographes, ainsi que quelques curieux, observaient le ballet des chariots élévateurs chargés de cartons et de décoration soigneusement emballée.

Le site people TMZ affirme qu'un château est en construction à l'intérieur.

"C'est fascinant", commentait Alicia Griffith, 51 ans, en visite à New York depuis la Caroline du Sud avec ses filles Althea et Cora, âgées de 10 et 12 ans et fans de l'artiste.

Et de poursuivre, en désignant l'une d'elles : "Je lui ai dit de prendre des photos. Elle m'a répondu que ça n'était peut-être pas son mariage. Moi je dis : +mais peut-être que oui, je pense que c'est le cas"."

Ultra-mobilisé pour l'occasion, le New York Times fait état d'une présence policière renforcée à partir de jeudi 2 juillet et de la fermeture de certaines rues avoisinantes.

Interrogée par l'AFP, la police n'a pas confirmé mais la gérante d'une pizzeria située tout près de la salle indique en avoir été informée.

Transports en commun

Photo : AFP/VNA/CVN

Le couple, lui, semble être sur place : l'avion privé de la chanteuse a atterri dans la région mardi 30 juin, puis sa voiture a été vue en ville. Travis Kelce a été photographié faisant un jogging à Manhattan.

Le maire Zohran Mamdani s'est amusé mercredi 1er juillet à entretenir le suspense dans une vidéo appelant les New-Yorkais à se protéger de la canicule qui s'abat sur l'Est des États-Unis.

"Que vous célébriez la Coupe du monde de foot, le 4 juillet (la fête nationale américaine, NDLR) ou que vous ayez, hypothétiquement, réservé le Madison Square Garden pour vous marier, la chose la plus importante à faire est de rester à l'intérieur avec la climatisation", lance-t-il.

Lors d'une conférence de presse, le patron de la régie des transports de New York (MTA), Janno Lieber, a lui dit n'avoir "aucune information privilégiée", avant d'inviter les "célébrités" à emprunter les transports en commun pour se rendre au mariage s'il a lieu.

Ce ne serait pas la première fois qu'un musicien choisit le Madison Square Garden pour ses noces : Sly Stone s'y était marié en juin 1974 avec l'actrice Kathy Silva pendant un concert de son groupe, Sly and the Family Stone.

À 36 ans, Taylor Swift est arrivée en tête des ventes mondiales de musique en 2025 pour la quatrième année consécutive et la sixième fois dans sa carrière, selon les chiffres de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI).

Son fiancé Travis Kelce, également âgé de 36 ans, a gagné trois Super Bowls avec les Kansas City Chiefs, en 2019, 2022 et 2023.

AFP/VNA/CVN