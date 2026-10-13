Hô Chi Minh-Ville : retrouver les martyrs, un devoir de mémoire et de gratitude

À Hô Chi Minh-Ville, la cérémonie d’hommage à plus de 700 soldats morts pour la Patrie, dont les dépouilles ont été retrouvées au parc Lê Thi Riêng, illustre la détermination des autorités à identifier les martyrs et à les rendre à leurs familles.

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Photo : VNA/CVN

Les autorités et les habitants de Hô Chi Minh-Ville rendront hommage, le 14 octobre, à plus de 700 soldats morts pour la Patrie, dont les dépouilles ont été retrouvées dans le parc Lê Thi Riêng avant leur inhumation au cimetière des martyrs de la ville. Cette cérémonie constitue une étape importante dans les efforts déployés pour permettre à ces combattants de retrouver leurs familles et leurs compagnons d’armes, dans le respect de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays.

Les premières opérations de recherche et de récupération des dépouilles menées dans le parc Lê Thi Riêng témoignent de la pertinence des priorités fixées dans le cadre de la campagne de 500 jours. Toutefois, l’identification des restes humains demeure une tâche particulièrement ardue. L’ancien cimetière de Dô Thanh, devenu aujourd’hui un parc, a fait l’objet de nombreux travaux d’aménagement qui ont profondément modifié le terrain. La plupart des dépouilles ne comportent aucun élément permettant d’identifier les soldats et doivent donc faire l’objet d’analyses ADN.

Après des décennies passées dans un sol humide, les ossements sont fortement dégradés, parfois friables ou incomplets. La tâche est encore plus complexe lorsqu’il s’agit de fosses communes, où les restes de plusieurs combattants se sont mêlés, rendant leur identification particulièrement difficile.

Le médecin Trân Van Ban, ancien combattant et membre volontaire de l’équipe K74 chargé du traitement des dépouilles et du prélèvement d’échantillons biologiques, a souligné la difficulté d’obtenir des prélèvements suffisamment bien conservés pour permettre des analyses concluantes. La découverte de dents dont les racines ne sont pas noircies suscite notamment un espoir. Il s’est également réjoui du taux élevé d’échantillons exploitables recueillis sur le site.

Pour le médecin Vuong Gia Bao, du Centre de médecine légale de Hô Chi Minh-Ville, chaque échantillon d’os ou de dent représente bien plus qu’un simple objet d’analyse : il peut être la dernière clé permettant à une famille de retrouver un proche disparu depuis plus d’un demi-siècle.

Lors d’une inspection du site, le Premier ministre Lê Minh Hung a rappelé que la recherche, la récupération et l’identification des dépouilles des soldats morts pour la Patrie constituaient une mission politique majeure, mais aussi un devoir moral et une responsabilité envers ceux qui ont donné leur vie pour le pays. Il a affirmé que les efforts se poursuivraient jusqu’à la récupération complète des dépouilles, soulignant que, pour de nombreuses familles, la guerre n’est véritablement terminée que lorsque leurs proches disparus ont été retrouvés.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, avait lui aussi souligné, lors d’une visite sur le site le 17 juillet, que les réalisations d’aujourd’hui portaient l’empreinte silencieuse de ceux qui sont tombés pour l’indépendance, la paix, l’unité et la prospérité du pays. Il avait qualifié la recherche et l’identification des martyrs de responsabilité sacrée envers la Patrie et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Cette mission mobilise également de jeunes volontaires, qui mettent leurs compétences et leur engagement au service de la mémoire nationale. Nguyên Ngoc Hai Anh, 23 ans, diplômée en anthropologie médico-légale de l’Université de Toronto, au Canada, participe aux prélèvements en mettant ses connaissances au service de son pays. De son côté, Nguyên Son Trà, enseignante d’anglais au collège Tân Bình, a confié que la découverte des dépouilles lui avait permis de mesurer plus profondément la valeur de la paix et avait renforcé sa volonté de contribuer à la société.

Huynh Ngoc Nhu Anh, étudiante en première année à l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville, a également exprimé sa fierté de participer à la préparation de la cérémonie. La vue des dépouilles recouvertes du drapeau national l’a profondément émue et a renforcé son désir de rejoindre un jour les forces armées.

Pour Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal et chef du comité de pilotage de la campagne, la cérémonie ne marque pas la fin de la mission. Les autorités continueront à recueillir et à vérifier toutes les informations susceptibles de contribuer à établir l’identité et l’origine des soldats. Derrière chaque dépouille retrouvée demeure l’espoir de rendre un nom à un combattant disparu et d’apporter enfin des réponses à une famille qui attend depuis des décennies.

VNA/CVN