Quelque 664 restes de soldats tombés au combat retrouvés au parc Le Thi Riêng

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|Après trois mois de recherches au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville, l’équipe K74 a retrouvé et exhumé 664 restes de soldats tombés au combat, dont 33 provenant de huit tombes collectives.
|Photo : VNA/CVN
Le 23 septembre, en raison de fortes pluies et des préparatifs pour la cérémonie de commémoration et d’inhumation, prévue début octobre, l’équipe K74 a temporairement suspendu les recherches et les fouilles dans le parc Le Thi Rieng.
Ces derniers jours, les pluies continues à Hô Chi Minh-Ville ont fortement perturbé les opérations, les zones de fouilles ayant été inondées. Les forces engagées ont dû utiliser des pompes de grande capacité pour évacuer l’eau des fosses. Selon les prévisions, les pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours, ce qui pourrait affecter davantage l’avancement des recherches et des exhumations.
VNA/CVN